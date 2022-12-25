Женщина из села в ЯНАО обвиняется в убийстве сожителя из-за запоя

26 декабря 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

В ЯНАО женщине предъявили обвинение в непредумышленном убийстве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Толька Красноселькупского района ЯНАО женщина нанесла смертельный удар ножом сожителю из-за длительного употребления мужчиной алкоголя. Как сообщается на официальном сайте пресс-службы регионального управления СКР, женщине предъявлено обвинение. «Пуровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ЯНАО предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — сообщается в пресс-службе ведомства. Отмечается, что 47-летний мужчина во время скандала из-за употребления алкоголя затеял драку, после чего женщина нанесла ему смертельный удар ножом в область живота. Следствие устанавливает детали произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало, что вахтовик из Свердловской области, проживающий в ЯНАО, после распития спиртных напитков напал на коллегу с ножом. Обвиняемого отправили в колонию строгого режима на год.

В селе Толька Красноселькупского района ЯНАО женщина нанесла смертельный удар ножом сожителю из-за длительного употребления мужчиной алкоголя. Как сообщается на официальном сайте пресс-службы регионального управления СКР, женщине предъявлено обвинение. «Пуровским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по ЯНАО предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)», — сообщается в пресс-службе ведомства. Отмечается, что 47-летний мужчина во время скандала из-за употребления алкоголя затеял драку, после чего женщина нанесла ему смертельный удар ножом в область живота. Следствие устанавливает детали произошедшего. Ранее URA.RU рассказывало, что вахтовик из Свердловской области, проживающий в ЯНАО, после распития спиртных напитков напал на коллегу с ножом. Обвиняемого отправили в колонию строгого режима на год.