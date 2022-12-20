Вахтовик из Свердловской области во время пьянки напал с ножом на коллегу из ЯНАО

20 декабря 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Конфликт между вахтовиками произошел во время пьянки Фото: Александр Мамаев © URA.RU Вахтовик из Свердловской области, работающий и проживающий в Новом Уренгое (ЯНАО), напал на коллегу с ножом. Как сообщает пресс-служба окружного УМВД, инцидент произошел во время пьянки. «При проведении проверки сотрудники полиции установили, что во время распития спиртных напитков между вахтовыми рабочими возник конфликт. В ходе выяснения отношений ранее судимый мужчина 1995 года рождения взял нож и нанес потерпевшему несколько ударов в область грудной клетки, после чего тот обратился за медицинской помощью в городскую больницу», — говорится в сообщении. По информации ведомства, происшествие случилось весной текущего года. Об инциденте сообщили в приемном отделение больницы, куда за помощью обратился 22-летний пострадавший. Обвиняемого лишили свободы на год. Его отправят в колонию строго режима. Ранее сообщалось, что вахтовик из Омска убил жителя ЯНАО. Это случилось из-за ссоры, которая произошла во время распития алкоголя.

Вахтовик из Свердловской области, работающий и проживающий в Новом Уренгое (ЯНАО), напал на коллегу с ножом. Как сообщает пресс-служба окружного УМВД, инцидент произошел во время пьянки. «При проведении проверки сотрудники полиции установили, что во время распития спиртных напитков между вахтовыми рабочими возник конфликт. В ходе выяснения отношений ранее судимый мужчина 1995 года рождения взял нож и нанес потерпевшему несколько ударов в область грудной клетки, после чего тот обратился за медицинской помощью в городскую больницу», — говорится в сообщении. По информации ведомства, происшествие случилось весной текущего года. Об инциденте сообщили в приемном отделение больницы, куда за помощью обратился 22-летний пострадавший. Обвиняемого лишили свободы на год. Его отправят в колонию строго режима. Ранее сообщалось, что вахтовик из Омска убил жителя ЯНАО. Это случилось из-за ссоры, которая произошла во время распития алкоголя.