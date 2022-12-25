Губернатор ЯНАО поставил важную задачу перед главами муниципалитетов

26 декабря 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Артюхов поставил важную задачу перед главами муниципалитетов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил задачу перед главами муниципалитетов — разработать нестандартные предложения для Года знаний на 2023 год. Как сообщила пресс-служба на сайте окружного правительства, об этом губернатор заявил на итоговом Совете глав муниципалитетов в Надыме. «В качестве примера — недавно у нас в регионе появился проект „Ямальские встречи“, который тоже связан со знаниями. Поэтому сейчас жду от команды нестандартных предложений. Нам всем нужно хорошо подумать над тем, что будет происходить в следующие 12 месяцев, чтобы Год знаний в округе полюбился ямальцам так же сильно, как и Год экологии», — приводит слова Дмитрий Артюхова пресс-служба правительства. Отмечается, что на Совете также были отмечены все успешные практики городов за 2022 год, многие будут действовать и в следующем году. После окончания Года экологии многие масштабные проекты продолжат свое существование. Тема бизнеса не осталась без внимания, губернатор пообещал и дальше оказывать помощь предпринимателям. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО посвятил 2023 год знаниям. По словам Дмитрия Артюхова, целью в этой области стало раскрытие способностей у ребенка и создание условий для творчества в работе педагогов.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов поставил задачу перед главами муниципалитетов — разработать нестандартные предложения для Года знаний на 2023 год. Как сообщила пресс-служба на сайте окружного правительства, об этом губернатор заявил на итоговом Совете глав муниципалитетов в Надыме. «В качестве примера — недавно у нас в регионе появился проект „Ямальские встречи“, который тоже связан со знаниями. Поэтому сейчас жду от команды нестандартных предложений. Нам всем нужно хорошо подумать над тем, что будет происходить в следующие 12 месяцев, чтобы Год знаний в округе полюбился ямальцам так же сильно, как и Год экологии», — приводит слова Дмитрий Артюхова пресс-служба правительства. Отмечается, что на Совете также были отмечены все успешные практики городов за 2022 год, многие будут действовать и в следующем году. После окончания Года экологии многие масштабные проекты продолжат свое существование. Тема бизнеса не осталась без внимания, губернатор пообещал и дальше оказывать помощь предпринимателям. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ЯНАО посвятил 2023 год знаниям. По словам Дмитрия Артюхова, целью в этой области стало раскрытие способностей у ребенка и создание условий для творчества в работе педагогов.