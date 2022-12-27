27 декабря 2022
26 декабря 2022

Власти ЯНАО готовятся к кадровой замене в департаменте образования. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
В правительстве ЯНАО готовятся к кадровым изменениям в департаменте образования Фото:

В правительстве ЯНАО готовятся к кадровым изменениям в департаменте образования, его структура будет реформирована в связи с выходом на пенсию первого заместителя ведомства Людмилы Кононенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«Скорее всего в ближайшем будущем первый замдиректор департамента Людмила Кононенко выйдет на пенсию. На ее место рассматривают кандидатуры, возможно, это будет человек из кадрового резерва. Помимо этого, слегка поменяется и сама структура департамента », — утверждает инсайдер.

В правительство региона был направлен запрос. Ответ на момент публикации новости получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО в 2023 году готовит реформу в департаменте образования. Это связывают с объявлением в регионе Года знаний.

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В правительстве ЯНАО готовятся к кадровым изменениям в департаменте образования, его структура будет реформирована в связи с выходом на пенсию первого заместителя ведомства Людмилы Кононенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Скорее всего в ближайшем будущем первый замдиректор департамента Людмила Кононенко выйдет на пенсию. На ее место рассматривают кандидатуры, возможно, это будет человек из кадрового резерва. Помимо этого, слегка поменяется и сама структура департамента », — утверждает инсайдер. В правительство региона был направлен запрос. Ответ на момент публикации новости получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО в 2023 году готовит реформу в департаменте образования. Это связывают с объявлением в регионе Года знаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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