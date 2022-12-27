Власти ЯНАО готовятся к кадровой замене в департаменте образования. Инсайд

28 декабря 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

В правительстве ЯНАО готовятся к кадровым изменениям в департаменте образования Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В правительстве ЯНАО готовятся к кадровым изменениям в департаменте образования, его структура будет реформирована в связи с выходом на пенсию первого заместителя ведомства Людмилы Кононенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Скорее всего в ближайшем будущем первый замдиректор департамента Людмила Кононенко выйдет на пенсию. На ее место рассматривают кандидатуры, возможно, это будет человек из кадрового резерва. Помимо этого, слегка поменяется и сама структура департамента », — утверждает инсайдер. В правительство региона был направлен запрос. Ответ на момент публикации новости получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО в 2023 году готовит реформу в департаменте образования. Это связывают с объявлением в регионе Года знаний.

В правительстве ЯНАО готовятся к кадровым изменениям в департаменте образования, его структура будет реформирована в связи с выходом на пенсию первого заместителя ведомства Людмилы Кононенко. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Скорее всего в ближайшем будущем первый замдиректор департамента Людмила Кононенко выйдет на пенсию. На ее место рассматривают кандидатуры, возможно, это будет человек из кадрового резерва. Помимо этого, слегка поменяется и сама структура департамента », — утверждает инсайдер. В правительство региона был направлен запрос. Ответ на момент публикации новости получен не был. Ранее URA.RU сообщало, что правительство ЯНАО в 2023 году готовит реформу в департаменте образования. Это связывают с объявлением в регионе Года знаний.