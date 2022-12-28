Погода сделала федеральную трассу под Тюменью смертельно опасной

На трассе Тюмень — Омск испортилась видимость из-за тумана

29 декабря 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

На трассе Тюмень — Омск из-за тумана снизилась видимость Фото: Александр Мамаев © URA.RU На федеральной трассе Тюмень — Омск из-за тумана значительно ухудшилась видимость. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Внимание! На автодороге Ишим — Казанское, федеральных автодорогах Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Ишимском районе Тюменской области видимость на дорогах ухудшена, местами туман. Выбирайте скорость с учетом этих погодных факторов», — сообщает УГИБДД по Тюменской области. Федеральная автодорога Р402 Тюмень — Омск считается одной из самых опасных в регионе. Периодически на трассе происходят серьезные аварии со смертельным исходом. Так, 23 декабря 2022 года там столкнулись «Шевроле Авео» и большегруз «Мерседес». Водитель легкового автомобиля погиб. За три дня до этого на трассе Тюмень — Омск КамАЗ столкнулся с внедорожником, выехавшим на встречную полосу. 41-летний мужчина, управлявший легковой иномаркой, скончался на месте происшествия.

На федеральной трассе Тюмень — Омск из-за тумана значительно ухудшилась видимость. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Внимание! На автодороге Ишим — Казанское, федеральных автодорогах Тюмень — Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Ишимском районе Тюменской области видимость на дорогах ухудшена, местами туман. Выбирайте скорость с учетом этих погодных факторов», — сообщает УГИБДД по Тюменской области. Федеральная автодорога Р402 Тюмень — Омск считается одной из самых опасных в регионе. Периодически на трассе происходят серьезные аварии со смертельным исходом. Так, 23 декабря 2022 года там столкнулись «Шевроле Авео» и большегруз «Мерседес». Водитель легкового автомобиля погиб. За три дня до этого на трассе Тюмень — Омск КамАЗ столкнулся с внедорожником, выехавшим на встречную полосу. 41-летний мужчина, управлявший легковой иномаркой, скончался на месте происшествия.