Под Тюменью произошло смертельное ДТП

В ДТО столкнулись большегруз и легковой автомобиль (архивное фото) Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Смертельное ДТП произошло под Тюменью на трассе Тюмень — Омск. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. В аварии столкнулись легковой автомобиль и большегруз.

«На 70-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись „Шевроле Авео“ и большегруз „Мерседес“. Водитель „Шевроле“ погиб», — сообщают в ведомстве.

По предварительным данным, автомобиль «Шевроле» вылетел на встречную полосу. От столкновения с большегрузом у легковушки оторвало колесо и вырвало двигатель.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме.

Ранее агентство писало о том, что под Тюменью на «трассе смерти» в результате аварии погибло 4 человека. По данным ГИБДД, один водитель уснул за рулем. Ранее этой трассе был присвоен высокий уровень опасности.