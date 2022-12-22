Удар был такой силы, что в результате столкновения у легкового автомобиля вырвало двигатель
отделение пропаганды ГИБДД по Тюменской области
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Смертельное ДТП произошло под Тюменью на трассе Тюмень — Омск. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. В аварии столкнулись легковой автомобиль и большегруз. «На 70-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись „Шевроле Авео“ и большегруз „Мерседес“. Водитель „Шевроле“ погиб», — сообщают в ведомстве. По предварительным данным, автомобиль «Шевроле» вылетел на встречную полосу. От столкновения с большегрузом у легковушки оторвало колесо и вырвало двигатель. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме. Ранее агентство писало о том, что под Тюменью на «трассе смерти» в результате аварии погибло 4 человека. По данным ГИБДД, один водитель уснул за рулем. Ранее этой трассе был присвоен высокий уровень опасности.