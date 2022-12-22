22 декабря 2022

Тюменскую область накрыло чередой смертельных ДТП. Фото

Под Тюменью произошло смертельное ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег и не расчищенные дороги. Тюмень, снег на дорогах
В ДТО столкнулись большегруз и легковой автомобиль (архивное фото) Фото:

Смертельное ДТП произошло под Тюменью на трассе Тюмень — Омск. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. В аварии столкнулись легковой автомобиль и большегруз.

«На 70-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись „Шевроле Авео“ и большегруз „Мерседес“. Водитель „Шевроле“ погиб», — сообщают в ведомстве.

По предварительным данным, автомобиль «Шевроле» вылетел на встречную полосу. От столкновения с большегрузом у легковушки оторвало колесо и вырвало двигатель.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме.

Ранее агентство писало о том, что под Тюменью на «трассе смерти» в результате аварии погибло 4 человека. По данным ГИБДД, один водитель уснул за рулем. Ранее этой трассе был присвоен высокий уровень опасности.

Удар был такой силы, что в результате столкновения у легкового автомобиля вырвало двигатель

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Смертельное ДТП произошло под Тюменью на трассе Тюмень — Омск. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД. В аварии столкнулись легковой автомобиль и большегруз. «На 70-м километре автодороги Тюмень-Омск столкнулись „Шевроле Авео“ и большегруз „Мерседес“. Водитель „Шевроле“ погиб», — сообщают в ведомстве. По предварительным данным, автомобиль «Шевроле» вылетел на встречную полосу. От столкновения с большегрузом у легковушки оторвало колесо и вырвало двигатель. На месте работают сотрудники ГИБДД. Движение на трассе осуществляется в реверсивном режиме. Ранее агентство писало о том, что под Тюменью на «трассе смерти» в результате аварии погибло 4 человека. По данным ГИБДД, один водитель уснул за рулем. Ранее этой трассе был присвоен высокий уровень опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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