Кадыров сделал заявление о выдвижении на пост президента России

Кадыров заявил, что может баллотироваться на пост президента РФ, но не будет
© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров не имеет президентских амбиций Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров не собирается баллотироваться на пост президента РФ, хотя имеет на это право. Об этом заявил сам Кадыров во время Прямой линии с населением 29 декабря.

«Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, но никогда не будет этого делать», — передает РИА Новости. Кадыров отметил, что участвовать в выборах имеет право любой россиянин.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров не собирается баллотироваться на пост президента РФ, хотя имеет на это право. Об этом заявил сам Кадыров во время Прямой линии с населением 29 декабря. «Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, но никогда не будет этого делать», — передает РИА Новости. Кадыров отметил, что участвовать в выборах имеет право любой россиянин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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