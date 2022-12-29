Кадыров сделал заявление о выдвижении на пост президента России

Рамзан Кадыров не имеет президентских амбиций
Глава Чечни Рамзан Кадыров не собирается баллотироваться на пост президента РФ, хотя имеет на это право. Об этом заявил сам Кадыров во время Прямой линии с населением 29 декабря.
«Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, но никогда не будет этого делать», — передает РИА Новости. Кадыров отметил, что участвовать в выборах имеет право любой россиянин.
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