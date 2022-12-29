Кадыров сделал заявление о выдвижении на пост президента России

Кадыров заявил, что может баллотироваться на пост президента РФ, но не будет

29 декабря 2022 в 20:31 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров не имеет президентских амбиций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров не собирается баллотироваться на пост президента РФ, хотя имеет на это право. Об этом заявил сам Кадыров во время Прямой линии с населением 29 декабря. «Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, но никогда не будет этого делать», — передает РИА Новости. Кадыров отметил, что участвовать в выборах имеет право любой россиянин.

Глава Чечни Рамзан Кадыров не собирается баллотироваться на пост президента РФ, хотя имеет на это право. Об этом заявил сам Кадыров во время Прямой линии с населением 29 декабря. «Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться на выборах президента России, но никогда не будет этого делать», — передает РИА Новости. Кадыров отметил, что участвовать в выборах имеет право любой россиянин.