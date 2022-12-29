Директор курганского СМИ уволился и пошел работать на завод

Директор курганской радиостанции Фомин уволился с должности

Ярослав Фомин больше не руководит курганской радиостанцией «За облаками» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший исполнительный директор радиохолдинга, который включает в себя радиостанции «За облаками», «NRJ-Energy» и «Маяк», Ярослав Фомин стал новым заместителем коммерческого директора курганского завода «Хлебокомбинат №1». Данная информация опубликована в официальной группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

«Поздравление от „Хлебокомбината №1“ в лице заместителя коммерческого директора Ярослава Фомина. Пусть ваша жизнь будет такой же качественной, как продукция нашего хлебокомбината», — поздравил курганцев с новым годом Фомин.

Сообщается, что в сфере средств массовой информации Фомин работал с 2001 года, где сначала работал редактором компании «Гриф-медиа», а позже занял должность директора программ и ведущего на радиостанциях «Русское Радио» и «Европа Плюс». По информации из открытых источников, радиохолдинг «Радио 45» во времена руководства Фомина носил звание крупнейшего в Курганской области. В него входили около семи радиостанций.

Корреспонденту URA.RU заместитель коммерческого директора завода пояснил, что от «Хлебокомбината №1» поступило предложение о новой должности. По словам Фомина, решение о переходе в другую специальность было обоюдным.

Ранее URA.RU писало, что Ярослав Фомин покинул должность куратора всероссийской акции «Бессмертный полк». В настоящий момент организацией шествия в Курганской области занимается региональное отделение путинского движения «Народный фронт».