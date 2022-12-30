Курганский губернатор Шумков отчитался о всех своих подарках детям

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вручил все обещанные новогодние подарки детям

Вадим Шумков рассказал, что подарил все подарки детям, как обещал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков отчитался о подарках, которые он подарил детям региона и Херсонской области. В своем telegram-канале губернатор отметил, что все ребята получили то, что хотели на Новый год.

«Порадовали подарками юную жительницу Кургана Полину, мечту которой снял с елки в Кремле, а также Артема из Петухово. Наушники для Надежды из Херсонской области тоже уже отправили. Если почта Деда Мороза будет работать хорошо, то и она получит подарок в праздничные дни», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Десятилетняя Полина из Кургана хотела получить шведскую стенку. Новогодний шар с ее пожеланием снял глава региона с «Елки желаний» в Кремле. Девятилетнему Артему из Петухово прислали «умную» колонку.

Новогодние подарки получили дети мобилизованных, с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и ребята, которые воспитываются в многодетных и малообеспеченных семьях. Подарки им также вручили члены правительства региона, бизнесмены и благотворители.