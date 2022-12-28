28 декабря 2022

Губернатор Шумков передал детям мобилизованных новогодние подарки. Видео

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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Подарки детям от имени губернатора подарили сказочные персонажи Фото:
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Мобилизация в России

В Курганской области некоторым детям мобилизованных, которые участвовали в акции «Елка желаний», передали подарки от имени губернатора Вадима Шумкова. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Попросил Деда Мороза и Снегурочку передать подарки ребятишкам из Кургана, желания которых вчера снял с елки. Не подвели. Только маленькая Василиса немного настороженно встретила Дедушку Мороза, но конструктор, о котором мечтала, все-таки взяла», — рассказал Шумков.

Ранее губернатор сообщал, что во время очередного участия в акции «Елка желаний» снял четыре шара с посланиями детей мобилизованных и маленьких курганцев с ограничениями по здоровью. В декабре Шумков уже несколько раз участвовал в этой акции.

24 февраля Россия начала спецоперацию. В связи с этим с конца сентября по 28 октября в стране проходила частичная мобилизация.

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В Курганской области некоторым детям мобилизованных, которые участвовали в акции «Елка желаний», передали подарки от имени губернатора Вадима Шумкова. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Попросил Деда Мороза и Снегурочку передать подарки ребятишкам из Кургана, желания которых вчера снял с елки. Не подвели. Только маленькая Василиса немного настороженно встретила Дедушку Мороза, но конструктор, о котором мечтала, все-таки взяла», — рассказал Шумков. Ранее губернатор сообщал, что во время очередного участия в акции «Елка желаний» снял четыре шара с посланиями детей мобилизованных и маленьких курганцев с ограничениями по здоровью. В декабре Шумков уже несколько раз участвовал в этой акции. 24 февраля Россия начала спецоперацию. В связи с этим с конца сентября по 28 октября в стране проходила частичная мобилизация.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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