Губернатор Шумков передал детям мобилизованных новогодние подарки. Видео

29 декабря 2022 в 18:56 Размер текста - 17 +

Подарки детям от имени губернатора подарили сказочные персонажи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В Курганской области некоторым детям мобилизованных, которые участвовали в акции «Елка желаний», передали подарки от имени губернатора Вадима Шумкова. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Попросил Деда Мороза и Снегурочку передать подарки ребятишкам из Кургана, желания которых вчера снял с елки. Не подвели. Только маленькая Василиса немного настороженно встретила Дедушку Мороза, но конструктор, о котором мечтала, все-таки взяла», — рассказал Шумков. Ранее губернатор сообщал, что во время очередного участия в акции «Елка желаний» снял четыре шара с посланиями детей мобилизованных и маленьких курганцев с ограничениями по здоровью. В декабре Шумков уже несколько раз участвовал в этой акции. 24 февраля Россия начала спецоперацию. В связи с этим с конца сентября по 28 октября в стране проходила частичная мобилизация.

В Курганской области некоторым детям мобилизованных, которые участвовали в акции «Елка желаний», передали подарки от имени губернатора Вадима Шумкова. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Попросил Деда Мороза и Снегурочку передать подарки ребятишкам из Кургана, желания которых вчера снял с елки. Не подвели. Только маленькая Василиса немного настороженно встретила Дедушку Мороза, но конструктор, о котором мечтала, все-таки взяла», — рассказал Шумков. Ранее губернатор сообщал, что во время очередного участия в акции «Елка желаний» снял четыре шара с посланиями детей мобилизованных и маленьких курганцев с ограничениями по здоровью. В декабре Шумков уже несколько раз участвовал в этой акции. 24 февраля Россия начала спецоперацию. В связи с этим с конца сентября по 28 октября в стране проходила частичная мобилизация.