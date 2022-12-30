30 декабря 2022

Курганский губернатор поздравил с Новым годом подростка, спасшего семью из пожара. Фото

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Вручение ключей от квартир детям сиротам. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков попросил МЧС представить подростка к награде Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил с Новым годом подростка, который спас из пожара семью. Мальчик получил ожоги и находится на лечении в больнице.

«Я поехал поздравить Мишу Широкова, ему всего 14 лет. Парень лежит в палате областной клинической больницы с ожогами, он получил их, спасая свою семью. Ночью, когда их дом загорелся, он разбудил всех и помогал выбраться из горящего дома», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Он попросил МЧС представить подростка к награде за мужественный поступок. Шумков вручил мальчику подарки и корзину фруктов.

Ранее Вадим Шумков поздравил курганцев с Новым годом. Он поблагодарил земляков за их силу и стойкость, пожелал любви и мира в новом году.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил с Новым годом подростка, который спас из пожара семью. Мальчик получил ожоги и находится на лечении в больнице. «Я поехал поздравить Мишу Широкова, ему всего 14 лет. Парень лежит в палате областной клинической больницы с ожогами, он получил их, спасая свою семью. Ночью, когда их дом загорелся, он разбудил всех и помогал выбраться из горящего дома», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Он попросил МЧС представить подростка к награде за мужественный поступок. Шумков вручил мальчику подарки и корзину фруктов. Ранее Вадим Шумков поздравил курганцев с Новым годом. Он поблагодарил земляков за их силу и стойкость, пожелал любви и мира в новом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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