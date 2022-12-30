Вадим Шумков попросил МЧС представить подростка к награде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил с Новым годом подростка, который спас из пожара семью. Мальчик получил ожоги и находится на лечении в больнице.

«Я поехал поздравить Мишу Широкова, ему всего 14 лет. Парень лежит в палате областной клинической больницы с ожогами, он получил их, спасая свою семью. Ночью, когда их дом загорелся, он разбудил всех и помогал выбраться из горящего дома», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Он попросил МЧС представить подростка к награде за мужественный поступок. Шумков вручил мальчику подарки и корзину фруктов.

Ранее Вадим Шумков поздравил курганцев с Новым годом. Он поблагодарил земляков за их силу и стойкость, пожелал любви и мира в новом году.

Telegram-канал Вадима Шумкова