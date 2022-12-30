Власти РФ определили стоимость газа с месторождений ЯНАО

31 декабря 2022 в 22:58 Размер текста - 17 +

Кабмин РФ установил предельные цены на газ, добываемый на месторождениях ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В правительстве Российской Федерации установили предельные цены на газ, добываемый на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях ЯНАО. Об этом сообщает РИА «Новости». «Кабмин установил предельную цену газа с Уренгойского (2550 рублей за 1 тысячу кубов до входа в магистраль) и Южно-Русского (2390 рублей) месторождений», — сообщает агентство. Президент РФ Владимир Путин ограничил компании «Газпром» покупку газа у партнерских компаний СП с OMV и Wintershall. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что регион сохраняет положительный баланс между объемами добычи газа и ценами. За 2022 год сокращение добычи нефти на Ямале составило 1%, а газа — 7%.

В правительстве Российской Федерации установили предельные цены на газ, добываемый на Уренгойском и Южно-Русском месторождениях ЯНАО. Об этом сообщает РИА «Новости». «Кабмин установил предельную цену газа с Уренгойского (2550 рублей за 1 тысячу кубов до входа в магистраль) и Южно-Русского (2390 рублей) месторождений», — сообщает агентство. Президент РФ Владимир Путин ограничил компании «Газпром» покупку газа у партнерских компаний СП с OMV и Wintershall. Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил, что регион сохраняет положительный баланс между объемами добычи газа и ценами. За 2022 год сокращение добычи нефти на Ямале составило 1%, а газа — 7%.