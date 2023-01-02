Тюменские таксисты сорвали большой куш в новогоднюю ночь

Тюменские таксисты за новогоднюю ночь заработали больше, чем за неделю

03 января 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Ради прибыли водители выезжали на линии под бой курантов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени водители такси в новогоднюю ночь заработали столько, сколько зарабатывают за неделю в непраздничные дни. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Юрий, водитель агрегатора такси «Яндекс. Go». «Новогодняя ночь — самая хлебная в году. За четырехчасовую смену в этот раз я заработал семь тысяч рублей. Люди готовы были ехать и за две с половиной тысячи, хотя в будние дни цена поездки на то же расстояние не превышает 350 рублей. Агрегатор специально повышает коэффициент. Обычно за всю [непраздничную] неделю прибыль бывает в районе четырех-пяти тысяч, а тут за несколько часов работы. И так у всех», — рассказывает Юрий. По словам тюменца, некоторые водители в ожидании наплыва пассажиров выезжают на линию сразу с боем курантов. «Я в этот раз поехал позже, спокойно дома отметил и работать. Ночь длинная, подумал, денег и пассажиров на всех хватит», — добавил водитель «Яндекс. Go». Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские таксисты зарабатывают деньги, поставляя пассажиров в эротические салоны. Водители получают процент с клиентов, которые пожелали «продолжить банкет» в обществе дам.

В Тюмени водители такси в новогоднюю ночь заработали столько, сколько зарабатывают за неделю в непраздничные дни. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Юрий, водитель агрегатора такси «Яндекс. Go». «Новогодняя ночь — самая хлебная в году. За четырехчасовую смену в этот раз я заработал семь тысяч рублей. Люди готовы были ехать и за две с половиной тысячи, хотя в будние дни цена поездки на то же расстояние не превышает 350 рублей. Агрегатор специально повышает коэффициент. Обычно за всю [непраздничную] неделю прибыль бывает в районе четырех-пяти тысяч, а тут за несколько часов работы. И так у всех», — рассказывает Юрий. По словам тюменца, некоторые водители в ожидании наплыва пассажиров выезжают на линию сразу с боем курантов. «Я в этот раз поехал позже, спокойно дома отметил и работать. Ночь длинная, подумал, денег и пассажиров на всех хватит», — добавил водитель «Яндекс. Go». Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские таксисты зарабатывают деньги, поставляя пассажиров в эротические салоны. Водители получают процент с клиентов, которые пожелали «продолжить банкет» в обществе дам.