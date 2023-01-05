В Курганской области на Рождество ожидается резкое похолодание

06 января 2023 в 04:19 Размер текста - 17 +

Температура днем с 8 по 11 января составит от -23 до -26 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на Рождество ожидается резкое снижение температуры. Об этом говорится в прогнозе синоптика-любителя Ильи Винштейна на его официальном сайте. «Днем 7 января температура составит -3 градуса, а вечером начнется резкое похолодание. С 8 по 11 января в Кургане температура будет ниже нормы на 8-13 градусов. Днем от -23 до -26 градусов, ночью от -27 до -32 градусов», — говорится на сайте. Также синоптик отметил, что ночью и утром 7 января в регионе пройдет интенсивный снегопад. Наибольшее количество осадков выпадет на востоке Зауралья. Ранее URA.RU писало, что после новогодних праздников в Кургане ожидаются 30-градусные морозы. Например, 9 января днем температура составит -27 градусов, а ночью -30 градусов.

В Курганской области на Рождество ожидается резкое снижение температуры. Об этом говорится в прогнозе синоптика-любителя Ильи Винштейна на его официальном сайте. «Днем 7 января температура составит -3 градуса, а вечером начнется резкое похолодание. С 8 по 11 января в Кургане температура будет ниже нормы на 8-13 градусов. Днем от -23 до -26 градусов, ночью от -27 до -32 градусов», — говорится на сайте. Также синоптик отметил, что ночью и утром 7 января в регионе пройдет интенсивный снегопад. Наибольшее количество осадков выпадет на востоке Зауралья. Ранее URA.RU писало, что после новогодних праздников в Кургане ожидаются 30-градусные морозы. Например, 9 января днем температура составит -27 градусов, а ночью -30 градусов.