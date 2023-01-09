Германия нанесет самый масштабный удар по России со времен Гитлера: главное к вечеру 9 января

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Своими поставками танков Украине Германия нанесет удар по России, сообщает World Socialist Web Site Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия готовит самый масштабный удар по России со времен Гитлера. Он связан с поставками танков на Украину со стороны Берлина. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 января.

  • Спустя 81 год Берлин будет использовать танки против РФ, как это было во время Великой Отечественной войны СССР с нацисткой Германией. Танки будут поставляться Украине. Это грозит тем, что современный конфликт между странами дойдет до ядерной катастрофы. Об этом сообщает World Socialist Web Site.
  • Российский актер Артур Смольянинов заявил, что желает встать на сторону Киева в конфликте на Украине. После этих слов председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о том, что против артиста стоит возбудить уголовное дело.
  • Украина ожидает, что весной 2023 года на ее западные территории войдут польские войска. Они будут нужны для переброски украинских частей с запада на восток. Об этом заявила журналистка польского издания Niezalezny Dziennik Polityczny Ханна Крамер.
  • Армия России освободила населенный пункт Бахмусткое, который находится под Соледаром. Об этом сообщили в штабе теробороны ДНР.
  • После взятия села Бахмутское Россия открыла путь к полному освобождению Бахмута и Соледара. Об этом заявил полковник в отставке Виктор Литовкин.
  • Президент России Владимир Путин и генерал армии РФ Сергей Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине. Успех такой тактики вынудил США усилить военную помощь Украине. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.
  • Бойцы ВСУ начали массовое бегство из Соледара. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Его слова цитирует RT.
  • Бойцы ЧВК «Вагнер» введут бои за здание администрации города Соледар. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин.
  • Истребители ВКС сбили два украинских самолета и один вертолет в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Его слова цитирует Пятый канал.

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Германия готовит самый масштабный удар по России со времен Гитлера. Он связан с поставками танков на Украину со стороны Берлина. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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