Германия нанесет самый масштабный удар по России со времен Гитлера: главное к вечеру 9 января

09 января 2023 в 21:47 Размер текста - 17 +

Своими поставками танков Украине Германия нанесет удар по России, сообщает World Socialist Web Site Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия готовит самый масштабный удар по России со времен Гитлера. Он связан с поставками танков на Украину со стороны Берлина. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 января. Спустя 81 год Берлин будет использовать танки против РФ, как это было во время Великой Отечественной войны СССР с нацисткой Германией. Танки будут поставляться Украине. Это грозит тем, что современный конфликт между странами дойдет до ядерной катастрофы. Об этом сообщает World Socialist Web Site.

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Армия России освободила населенный пункт Бахмусткое, который находится под Соледаром. Об этом сообщили в штабе теробороны ДНР.

После взятия села Бахмутское Россия открыла путь к полному освобождению Бахмута и Соледара. Об этом заявил полковник в отставке Виктор Литовкин.

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Бойцы ВСУ начали массовое бегство из Соледара. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. Его слова цитирует RT.

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Германия готовит самый масштабный удар по России со времен Гитлера. Он связан с поставками танков на Украину со стороны Берлина. URA.RU приводит главные новости к вечеру 9 января.