Генерал Гурулев: Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине

09 января 2023 в 07:42 Размер текста - 17 +

Российская армия показала свою эффективность, считает Андрей Гурулев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин и генерал армии РФ Сергей Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине, теперь военные сражаются эффективнее. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Есть несколько моментов, которые случились за последние месяцы, когда к управлению боевыми процессами пришел Сергей Владимирович Суровикин. Враги пишут о смене тактики боевых действий нашим президентом, это правда, но это учеба, которая произошла за время ведения боевых действий, сегодня, конечно, наши вооруженные силы работают эффективнее», — написал Гурулев в своем telegram-канале . Гурулев считает, что из-за успехов России США усилили военную поддержку Украины. По его словам, российские военные научились сражаться, признавать ошибки и делать выводы. Также депутат отметил влияние частичной мобилизации в России. Созданы новые части и подразделения, способные изменить ход боевых действий, заявил он. Российская разведка стала лучше работать, в том числе за счет подвижек в космосе. По словам Гурулева, также по-другому стал работать спецназ. Российская армия научилась выявлять и ликвидировать диверсантов, сказал депутат. Ранее обозреватели газеты The New York Times назвали эффективной тактику Суровикина в спецоперации на Украине. Его действия снизили шансы успешного наступления ВСУ на юге, сообщает RT со ссылкой на газету Financial Times. США обучают украинскую армию новой тактике против РФ, передает агентство Nation News со ссылкой на Politico. Позже секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ начнут новый этап военных действий и перейдут к наступлению. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин и генерал армии РФ Сергей Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине, теперь военные сражаются эффективнее. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Есть несколько моментов, которые случились за последние месяцы, когда к управлению боевыми процессами пришел Сергей Владимирович Суровикин. Враги пишут о смене тактики боевых действий нашим президентом, это правда, но это учеба, которая произошла за время ведения боевых действий, сегодня, конечно, наши вооруженные силы работают эффективнее», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Гурулев считает, что из-за успехов России США усилили военную поддержку Украины. По его словам, российские военные научились сражаться, признавать ошибки и делать выводы. Также депутат отметил влияние частичной мобилизации в России. Созданы новые части и подразделения, способные изменить ход боевых действий, заявил он. Российская разведка стала лучше работать, в том числе за счет подвижек в космосе. По словам Гурулева, также по-другому стал работать спецназ. Российская армия научилась выявлять и ликвидировать диверсантов, сказал депутат. Ранее обозреватели газеты The New York Times назвали эффективной тактику Суровикина в спецоперации на Украине. Его действия снизили шансы успешного наступления ВСУ на юге, сообщает RT со ссылкой на газету Financial Times. США обучают украинскую армию новой тактике против РФ, передает агентство Nation News со ссылкой на Politico. Позже секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ начнут новый этап военных действий и перейдут к наступлению.