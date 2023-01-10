10 января 2023
09 января 2023

Тюмень вошла в топ туристических направлений по России за январь

© Служба новостей «URA.RU»
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Железнодорожный вокзал. Курган, поезд, зима, вокзал, ржд
В топ направлений также вошли Сочи, Новосибирск и Екатеринбург Фото:

Тюмень стала популярным направлением для путешествий на поезде за январь 2023 года. Об этом сообщили аналитики онлайн-сервиса по бронированию билетов Туту.ру.

«В топе популярных направлений — Москва и Санкт-Петербург. <…> Также востребованы билеты в Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень, Новосибирск», — сообщают РИА Новости со ссылкой на сервис Туту.ру.

По данным аналитиков, в период после праздников запланировано 96% поездок внутри России. Средний чек в одну сторону составляет около трех тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что Тюмень стала популярным авианаправлением у жителей ЯНАО. Такие данные предоставил сервис по бронированию билетов Aviasales. Билет из Салехарда в Тюмень обойдется жителям в 15 тысяч рублей.

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Тюмень стала популярным направлением для путешествий на поезде за январь 2023 года. Об этом сообщили аналитики онлайн-сервиса по бронированию билетов Туту.ру. «В топе популярных направлений — Москва и Санкт-Петербург. <…> Также востребованы билеты в Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень, Новосибирск», — сообщают РИА Новости со ссылкой на сервис Туту.ру. По данным аналитиков, в период после праздников запланировано 96% поездок внутри России. Средний чек в одну сторону составляет около трех тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Тюмень стала популярным авианаправлением у жителей ЯНАО. Такие данные предоставил сервис по бронированию билетов Aviasales. Билет из Салехарда в Тюмень обойдется жителям в 15 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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