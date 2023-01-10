Тюмень вошла в топ туристических направлений по России за январь

Тюмень стала популярным направлением для путешествий на поезде за январь 2023 года. Об этом сообщили аналитики онлайн-сервиса по бронированию билетов Туту.ру.
«В топе популярных направлений — Москва и Санкт-Петербург. <…> Также востребованы билеты в Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Тюмень, Новосибирск», — сообщают РИА Новости со ссылкой на сервис Туту.ру.
По данным аналитиков, в период после праздников запланировано 96% поездок внутри России. Средний чек в одну сторону составляет около трех тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что Тюмень стала популярным авианаправлением у жителей ЯНАО. Такие данные предоставил сервис по бронированию билетов Aviasales. Билет из Салехарда в Тюмень обойдется жителям в 15 тысяч рублей.
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