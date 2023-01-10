Тюмень увеличила экспорт древесины в Китай

11 января 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Экспорт леса из Тюменской области за год увеличился на 8% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компании Тюменской области и северных округов «матрешки» увеличили экспорт древесины в Китай, Казахстан, Узбекистан и еще 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. Об этом заявили эксперты регионального управления Россельхознадзора. За 2022 год производители отправили за рубеж больше 480 тыс. кубометров круглого леса и пиломатериалов. «Основными экспортерами является Китайская Народная Республика, Узбекистан и Казахстан Они занимают долю в 85% от всего объема лесопродукции, вывезенной на экспорт», — пояснили в пресс-службе ведомства. Перед отправкой на экспорт всю древесину исследуют на наличие карантинных вредителей. Экспортная продукция имеет сертификаты и отвечает требованиям Евразийского экономического союза. Источник URA.RU в агропромышленном комплексе Тюмени пояснил, что в 2023 году экспорт древесины из области продолжит расти и увеличится в среднем на 10%. Ранее агентство рассказало о том, что первую партию тюменского дерева отправили в Арабские Эмираты.

Компании Тюменской области и северных округов «матрешки» увеличили экспорт древесины в Китай, Казахстан, Узбекистан и еще 12 стран ближнего и дальнего зарубежья. Об этом заявили эксперты регионального управления Россельхознадзора. За 2022 год производители отправили за рубеж больше 480 тыс. кубометров круглого леса и пиломатериалов. «Основными экспортерами является Китайская Народная Республика, Узбекистан и Казахстан Они занимают долю в 85% от всего объема лесопродукции, вывезенной на экспорт», — пояснили в пресс-службе ведомства. Перед отправкой на экспорт всю древесину исследуют на наличие карантинных вредителей. Экспортная продукция имеет сертификаты и отвечает требованиям Евразийского экономического союза. Источник URA.RU в агропромышленном комплексе Тюмени пояснил, что в 2023 году экспорт древесины из области продолжит расти и увеличится в среднем на 10%. Ранее агентство рассказало о том, что первую партию тюменского дерева отправили в Арабские Эмираты.