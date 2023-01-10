Синоптики обещают тюменцам потепление на «старый» Новый год. Скрин

11 января 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

В праздничную ночь тюменцы смогут прогуляться по городу, не рискуя замерзнуть Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ночь с 13 на 14 января в Тюмени будет на 15 градусов теплее, чем новогодняя. Эту информацию сообщают сайты крупнейших метеослужб России. По версии Гидрометцентра, Gismeteo и «Фобоса», на «старый» Новый год столбики термометров не опустятся ниже -9 градусов днем и -14 ночью. Gismeteo не обещает осадков. А вот ветер, по мнению ресурса, 13 и 14 января будет сильным — до 15 метров в секунду. Специалисты Гидрометцентра России с таким прогнозом не согласны: по их информации, скорость ветра в эти дни будет меньше в два раза. Похожая погода сохранится на всю следующую неделю. «В понедельник в Тюмени будет -11 градусов и переменная облачность. Тенденция сохранится до пятницы. Самым холодным днем будет четверг — столбики термометров опустятся до -14 градусов», — сообщает Gismeteo. Ранее URA.RU рассказывало, что сразу после новогодних праздников морозы парализовали работу общественного транспорта gismeteo.ru

Ночь с 13 на 14 января в Тюмени будет на 15 градусов теплее, чем новогодняя. Эту информацию сообщают сайты крупнейших метеослужб России. По версии Гидрометцентра, Gismeteo и «Фобоса», на «старый» Новый год столбики термометров не опустятся ниже -9 градусов днем и -14 ночью. Gismeteo не обещает осадков. А вот ветер, по мнению ресурса, 13 и 14 января будет сильным — до 15 метров в секунду. Специалисты Гидрометцентра России с таким прогнозом не согласны: по их информации, скорость ветра в эти дни будет меньше в два раза. Похожая погода сохранится на всю следующую неделю. «В понедельник в Тюмени будет -11 градусов и переменная облачность. Тенденция сохранится до пятницы. Самым холодным днем будет четверг — столбики термометров опустятся до -14 градусов», — сообщает Gismeteo. Ранее URA.RU рассказывало, что сразу после новогодних праздников морозы парализовали работу общественного транспорта