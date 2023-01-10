10 января 2023

Синоптики обещают тюменцам потепление на «старый» Новый год. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки. Тюмень, зима, прохожие, цветной бульвар
В праздничную ночь тюменцы смогут прогуляться по городу, не рискуя замерзнуть Фото:

Ночь с 13 на 14 января в Тюмени будет на 15 градусов теплее, чем новогодняя. Эту информацию сообщают сайты крупнейших метеослужб России. По версии Гидрометцентра, Gismeteo и «Фобоса», на «старый» Новый год столбики термометров не опустятся ниже -9 градусов днем и -14 ночью.

Gismeteo не обещает осадков. А вот ветер, по мнению ресурса, 13 и 14 января будет сильным — до 15 метров в секунду. Специалисты Гидрометцентра России с таким прогнозом не согласны: по их информации, скорость ветра в эти дни будет меньше в два раза.

Похожая погода сохранится на всю следующую неделю. «В понедельник в Тюмени будет -11 градусов и переменная облачность. Тенденция сохранится до пятницы. Самым холодным днем будет четверг — столбики термометров опустятся до -14 градусов», — сообщает Gismeteo. Ранее URA.RU рассказывало, что сразу после новогодних праздников морозы парализовали работу общественного транспорта

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Ночь с 13 на 14 января в Тюмени будет на 15 градусов теплее, чем новогодняя. Эту информацию сообщают сайты крупнейших метеослужб России. По версии Гидрометцентра, Gismeteo и «Фобоса», на «старый» Новый год столбики термометров не опустятся ниже -9 градусов днем и -14 ночью. Gismeteo не обещает осадков. А вот ветер, по мнению ресурса, 13 и 14 января будет сильным — до 15 метров в секунду. Специалисты Гидрометцентра России с таким прогнозом не согласны: по их информации, скорость ветра в эти дни будет меньше в два раза. Похожая погода сохранится на всю следующую неделю. «В понедельник в Тюмени будет -11 градусов и переменная облачность. Тенденция сохранится до пятницы. Самым холодным днем будет четверг — столбики термометров опустятся до -14 градусов», — сообщает Gismeteo. Ранее URA.RU рассказывало, что сразу после новогодних праздников морозы парализовали работу общественного транспорта
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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