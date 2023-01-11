Мэр Кургана вынуждена сама решать вопросы вместо подчиненных

Елена Ситникова держит на личном контроле вопросы по транспортной реформе и чистке улиц от снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Кургана Елена Ситникова не доверяет решение накопившихся в городе проблем по транспортной реформе и расчистке улиц своим коллегам в администрации. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников из сферы муниципальной политики.

«Мэр Ситникова буквально вынуждена лично решать вопросы, связанные с рядом проблем в городе. Во-первых, это транспортная реформа, за которую отвечает департамент развития городского хозяйства и его директор Плешков. Но перевозчики — особенная категория предпринимателей, они готовы общаться только с мэром. И Ситникова сейчас пытается вырулить ситуацию. Вторая проблема — работа управляющих компаний и обслуживающих дороги организаций по уборке снега», — уверен инсайдер. В обоих случаях вопросы находятся на особом контроле у губернатора. Поэтому, по мнению второго источника, полностью доверить их решение подчиненным Ситникова не может, так как спросят все равно с нее.

В пресс-службе мэрии города URA.RU ответили, что все вопросы, касающиеся жизнедеятельности города, всегда находятся на личном контроле главы города и департаментов администрации. «Контроль за уборкой города проходит в круглосуточном режиме; также на постоянном контроле остаются изменения, которые произошли в системе работы общественного транспорта. Сейчас все эти вопросы отрабатываются в плановом режиме», — отмечают в мэрии.

До этого URA.RU писало, что 11 января глава Кургана Елена Ситникова собрала чиновников и силовые ведомства на совещание. На заседании обсуждались вопросы по подготовке к проведению Крещенских купаний на Голубых озерах.