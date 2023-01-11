11 января 2023

Жителей Тюменской области предупредили о шторме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга необр, снег, непогода, снегопад, ветер
Порывистый штормовой ветер будет наблюдаться до 20:00 12 января Фото:

Штормовой ветер порывами до 17 метров в секунду ожидается в Тюменской области 12 января. Предупреждение об опасной погоде размещено на сайте регионального Гидрометцентра.

«Предупреждение об опасном природном явлении. Тюменская область: местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте областного Гидрометцентра.

Штормовой ветер будет наблюдаться до 20:00 12 января. В целях безопасности в подобных условиях гражданам не рекомендуют находиться на улице вблизи плохо закрепленных конструкций, рядом со стройками, рекламными щитами и деревьями.

Тысячи тюменцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

Штормовой ветер порывами до 17 метров в секунду ожидается в Тюменской области 12 января. Предупреждение об опасной погоде размещено на сайте регионального Гидрометцентра. «Предупреждение об опасном природном явлении. Тюменская область: местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте областного Гидрометцентра. Штормовой ветер будет наблюдаться до 20:00 12 января. В целях безопасности в подобных условиях гражданам не рекомендуют находиться на улице вблизи плохо закрепленных конструкций, рядом со стройками, рекламными щитами и деревьями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...