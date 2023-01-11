Жителей Тюменской области предупредили о шторме

12 января 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Порывистый штормовой ветер будет наблюдаться до 20:00 12 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Штормовой ветер порывами до 17 метров в секунду ожидается в Тюменской области 12 января. Предупреждение об опасной погоде размещено на сайте регионального Гидрометцентра. «Предупреждение об опасном природном явлении. Тюменская область: местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте областного Гидрометцентра. Штормовой ветер будет наблюдаться до 20:00 12 января. В целях безопасности в подобных условиях гражданам не рекомендуют находиться на улице вблизи плохо закрепленных конструкций, рядом со стройками, рекламными щитами и деревьями.

Штормовой ветер порывами до 17 метров в секунду ожидается в Тюменской области 12 января. Предупреждение об опасной погоде размещено на сайте регионального Гидрометцентра. «Предупреждение об опасном природном явлении. Тюменская область: местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте областного Гидрометцентра. Штормовой ветер будет наблюдаться до 20:00 12 января. В целях безопасности в подобных условиях гражданам не рекомендуют находиться на улице вблизи плохо закрепленных конструкций, рядом со стройками, рекламными щитами и деревьями.