Жителей Тюменской области предупредили о шторме

Порывистый штормовой ветер будет наблюдаться до 20:00 12 января
Штормовой ветер порывами до 17 метров в секунду ожидается в Тюменской области 12 января. Предупреждение об опасной погоде размещено на сайте регионального Гидрометцентра.
«Предупреждение об опасном природном явлении. Тюменская область: местами порывы ветра до 17 метров в секунду», — говорится в сообщении на сайте областного Гидрометцентра.
Штормовой ветер будет наблюдаться до 20:00 12 января. В целях безопасности в подобных условиях гражданам не рекомендуют находиться на улице вблизи плохо закрепленных конструкций, рядом со стройками, рекламными щитами и деревьями.
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