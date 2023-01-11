Тюменцы остались без выплат по инвалидности

Вместе с выплатами тюменцы потеряли льготные лекарства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюмени массово жалуются на то, что остались без выплат по инвалидности. Жалобы поступают в telegram-чат регионального департамента здравоохранения «Тюмень.Здоровье». По словам людей, главные проблемы — невозможность попасть к врачам и задержка передачи документов в медико-социальную экспертизу.

«Прошу помочь записаться на прием к нейрохирургу до 20 января. Поджимает срок по оформлению на инвалидность. В данный момент запись к нейрохирургу только на 31 января», — говорится в одном из последних сообщений.

Другая участница беседы рассказывает, что нужные документы терапевт собрал еще 7 декабря 2022 года, но до экспертизы они так и не дошли. «Остаюсь с прерванной инвалидностью, выплатами и социальной поддержкой на 2 месяца», — жалуется она в беседе.

«Комиссию начали проходить в ноябре, к узким специалистам направили только в декабре после жалобы в чате. Перед Новым годом обещали отправить документы и подтвердили, что все справки готовы, но оказалось, что еще нужен рентген. Я думаю, в нашем случае врачи просто протянули с передачей документов», — пояснила URA.RU Валерия, еще одна участница беседы.

В региональном департаменте здравоохранения ситуацию пока не прокомментировали. URA.RU направило ведомству письменный запрос, ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказало, почему больницу в тюменской области сравнили с Чернобылем.