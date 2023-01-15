Жители ЯНАО пожаловались на новый обман от таксистов

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на обман со стороны водителей службы такси «Яндекс.Go». Как написала Илмира Кучукова в группе «Гороро|Новый Уренгой» «ВКонтакте», водители, не доехав за клиентом включают кнопку ожидания.
«Привычка в „Яндекс-такси“ — не доехав до места, пишут, вас ожидает! Так последнее время постоянно. Отвечают, что за беспокойство, ведь у вас 3 минуты бесплатно. Пишут ожидает, выскакиваешь и еще ждешь. Замечания делать устаешь уже. Или говорят, что это система выдает», — написала Кучукова.
В комментариях горожанка Ланика Нурова отметила, что прошедшим летом также попала в аналогичную ситуацию. «Прошлым летом вызвала такси он перешел в статус „вас ожидает“, когда еще не приехал и даже не понял, куда ехать. В итоге с меня за 10 минут „ожидания“ списали, а потом он проехал 200 метров и сказал, что с машиной неполадки. Высадил, уехал, заказ закрыл минут через 7. Типа я все это время ехала. Заказать машину на себя не получилось (я же „в поездке“)», — прокомментировала Нурова, отметив, что служба техподдержки вернула списанные средства.
Агентство направило запрос в пресс-службу «Яндекс.Go» с просьбой прокомментировать ситуацию и дать рекомендации горожанам, как поступать в подобных ситуациях. На момент публикации ответ получен не был.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ямала пожаловались на таксистов, которые отказываются от заказов в час пик, чтобы не ждать клиентов. При этом, чтобы не потерять рейтинг, водители просят клиента отменить заказ.
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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на обман со стороны водителей службы такси «Яндекс.Go». Как написала Илмира Кучукова в группе «Гороро|Новый Уренгой» «ВКонтакте», водители, не доехав за клиентом включают кнопку ожидания. «Привычка в „Яндекс-такси“ — не доехав до места, пишут, вас ожидает! Так последнее время постоянно. Отвечают, что за беспокойство, ведь у вас 3 минуты бесплатно. Пишут ожидает, выскакиваешь и еще ждешь. Замечания делать устаешь уже. Или говорят, что это система выдает», — написала Кучукова. В комментариях горожанка Ланика Нурова отметила, что прошедшим летом также попала в аналогичную ситуацию. «Прошлым летом вызвала такси он перешел в статус „вас ожидает“, когда еще не приехал и даже не понял, куда ехать. В итоге с меня за 10 минут „ожидания“ списали, а потом он проехал 200 метров и сказал, что с машиной неполадки. Высадил, уехал, заказ закрыл минут через 7. Типа я все это время ехала. Заказать машину на себя не получилось (я же „в поездке“)», — прокомментировала Нурова, отметив, что служба техподдержки вернула списанные средства. Агентство направило запрос в пресс-службу «Яндекс.Go» с просьбой прокомментировать ситуацию и дать рекомендации горожанам, как поступать в подобных ситуациях. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ямала пожаловались на таксистов, которые отказываются от заказов в час пик, чтобы не ждать клиентов. При этом, чтобы не потерять рейтинг, водители просят клиента отменить заказ.