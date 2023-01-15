Жители ЯНАО пожаловались на новый обман от таксистов

16 января 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Жители ЯНАО пожаловались на водителей «Яндекс.Go» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на обман со стороны водителей службы такси «Яндекс.Go». Как написала Илмира Кучукова в группе «Гороро|Новый Уренгой» «ВКонтакте», водители, не доехав за клиентом включают кнопку ожидания. «Привычка в „Яндекс-такси“ — не доехав до места, пишут, вас ожидает! Так последнее время постоянно. Отвечают, что за беспокойство, ведь у вас 3 минуты бесплатно. Пишут ожидает, выскакиваешь и еще ждешь. Замечания делать устаешь уже. Или говорят, что это система выдает», — написала Кучукова. В комментариях горожанка Ланика Нурова отметила, что прошедшим летом также попала в аналогичную ситуацию. «Прошлым летом вызвала такси он перешел в статус „вас ожидает“, когда еще не приехал и даже не понял, куда ехать. В итоге с меня за 10 минут „ожидания“ списали, а потом он проехал 200 метров и сказал, что с машиной неполадки. Высадил, уехал, заказ закрыл минут через 7. Типа я все это время ехала. Заказать машину на себя не получилось (я же „в поездке“)», — прокомментировала Нурова, отметив, что служба техподдержки вернула списанные средства. Агентство направило запрос в пресс-службу «Яндекс.Go» с просьбой прокомментировать ситуацию и дать рекомендации горожанам, как поступать в подобных ситуациях. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ямала пожаловались на таксистов, которые отказываются от заказов в час пик, чтобы не ждать клиентов. При этом, чтобы не потерять рейтинг, водители просят клиента отменить заказ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на обман со стороны водителей службы такси «Яндекс.Go». Как написала Илмира Кучукова в группе «Гороро|Новый Уренгой» «ВКонтакте», водители, не доехав за клиентом включают кнопку ожидания. «Привычка в „Яндекс-такси“ — не доехав до места, пишут, вас ожидает! Так последнее время постоянно. Отвечают, что за беспокойство, ведь у вас 3 минуты бесплатно. Пишут ожидает, выскакиваешь и еще ждешь. Замечания делать устаешь уже. Или говорят, что это система выдает», — написала Кучукова. В комментариях горожанка Ланика Нурова отметила, что прошедшим летом также попала в аналогичную ситуацию. «Прошлым летом вызвала такси он перешел в статус „вас ожидает“, когда еще не приехал и даже не понял, куда ехать. В итоге с меня за 10 минут „ожидания“ списали, а потом он проехал 200 метров и сказал, что с машиной неполадки. Высадил, уехал, заказ закрыл минут через 7. Типа я все это время ехала. Заказать машину на себя не получилось (я же „в поездке“)», — прокомментировала Нурова, отметив, что служба техподдержки вернула списанные средства. Агентство направило запрос в пресс-службу «Яндекс.Go» с просьбой прокомментировать ситуацию и дать рекомендации горожанам, как поступать в подобных ситуациях. На момент публикации ответ получен не был. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ямала пожаловались на таксистов, которые отказываются от заказов в час пик, чтобы не ждать клиентов. При этом, чтобы не потерять рейтинг, водители просят клиента отменить заказ.