Пожар в спортшколе Кургана: как выглядит здание изнутри после тушения. Фото, видео

В Кургане показали последствия пожара в спортивной школе

16 января 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

Из спортивной школе после тушения выносят технику и документы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В детской спортивной школе ДЮСШ №1 после тушения пожара полы залиты водой, специалисты выносят документы из здания. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с места происшествия. «Примерно в 15:50 из школы после тушения начали выносить вещи, технику и документы. Все складывают на улице. Внутри здания полы залиты водой», — сообщает журналист URA.RU. По его словам, к 16:10 МЧС свернули штаб, который работал на момент тушения пожара. На момент публикации новости пожарные сворачивают рукава. По данным МЧС России по Курганской области, сообщение о пожаре поступило в 13:41 16 января. Возгорание произошло на втором этаже. К моменту прибытия пожарных дети и персонал покинули школу. Всего в тушении было задействовано 52 человека личного состава и 17 единиц техники. Площадь пожара составляет 100 кв. метров. «В превентивных мерах из соседнего здания гимназии №31 в связи с задымлением эвакуировали персонал и учащихся. Угрозы распространения огня на соседние дома нет», — передают в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на место происшествия выезжала глава города Елена Ситникова, а также глава управления по физической культуре и спорта Сергей Моторин. Помимо этого к школе приехала жена курганского губернатора Ольга Шумкова. Возгорание произошло на втором этаже, его полностью пролили водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из здания выносят ценные бумаги и документы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Информации о причинах возгорания пока нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В детской спортивной школе ДЮСШ №1 после тушения пожара полы залиты водой, специалисты выносят документы из здания. Соответствующую информацию передает корреспондент URA.RU с места происшествия. «Примерно в 15:50 из школы после тушения начали выносить вещи, технику и документы. Все складывают на улице. Внутри здания полы залиты водой», — сообщает журналист URA.RU. По его словам, к 16:10 МЧС свернули штаб, который работал на момент тушения пожара. На момент публикации новости пожарные сворачивают рукава. По данным МЧС России по Курганской области, сообщение о пожаре поступило в 13:41 16 января. Возгорание произошло на втором этаже. К моменту прибытия пожарных дети и персонал покинули школу. Всего в тушении было задействовано 52 человека личного состава и 17 единиц техники. Площадь пожара составляет 100 кв. метров. «В превентивных мерах из соседнего здания гимназии №31 в связи с задымлением эвакуировали персонал и учащихся. Угрозы распространения огня на соседние дома нет», — передают в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что на место происшествия выезжала глава города Елена Ситникова, а также глава управления по физической культуре и спорта Сергей Моторин. Помимо этого к школе приехала жена курганского губернатора Ольга Шумкова.