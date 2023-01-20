Боец, находящийся в зоне спецоперации, поблагодарил курганских студентов за финансовую помощь. Об этом URA.RU рассказали в Курганском педагогическом колледже.
«Передаю привет Курганскому педагогическому колледжу. Огромное спасибо вам за оказание финансовой помощи нашим бойцам. Вы помогаете сохранить нам здоровье и одержать победу. Победа будет за нами!» — сказал боец.
В официальной группе колледжа в соцсети «ВКонтакте» сообщили об участии во Всероссийской акции «МыВместе» и организации сбора благотворительных средств в поддержку участников специальной военной операции. «Наша помощь дошла до ребят, а в ответ мы получили видео со словами благодарности!» — говорится в посте.
Ранее URA.RU писало, что военные, проходящие службу в зоне СВО, записали видеообращение к жителям города Шадринска. Они поблагодарили за участие в сборе вещей, отметив, что помощь «поможет им на боевых позициях».
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