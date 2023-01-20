Боец из зоны СВО обратился к курганским студентам. Видео

21 января 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Боец поблагодарил за финансовую помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец, находящийся в зоне спецоперации, поблагодарил курганских студентов за финансовую помощь. Об этом URA.RU рассказали в Курганском педагогическом колледже. «Передаю привет Курганскому педагогическому колледжу. Огромное спасибо вам за оказание финансовой помощи нашим бойцам. Вы помогаете сохранить нам здоровье и одержать победу. Победа будет за нами!» — сказал боец. В официальной группе колледжа в соцсети «ВКонтакте» сообщили об участии во Всероссийской акции «МыВместе» и организации сбора благотворительных средств в поддержку участников специальной военной операции. «Наша помощь дошла до ребят, а в ответ мы получили видео со словами благодарности!» — говорится в посте. Ранее URA.RU писало, что военные, проходящие службу в зоне СВО, записали видеообращение к жителям города Шадринска. Они поблагодарили за участие в сборе вещей, отметив, что помощь «поможет им на боевых позициях».

Боец, находящийся в зоне спецоперации, поблагодарил курганских студентов за финансовую помощь. Об этом URA.RU рассказали в Курганском педагогическом колледже. «Передаю привет Курганскому педагогическому колледжу. Огромное спасибо вам за оказание финансовой помощи нашим бойцам. Вы помогаете сохранить нам здоровье и одержать победу. Победа будет за нами!» — сказал боец. В официальной группе колледжа в соцсети «ВКонтакте» сообщили об участии во Всероссийской акции «МыВместе» и организации сбора благотворительных средств в поддержку участников специальной военной операции. «Наша помощь дошла до ребят, а в ответ мы получили видео со словами благодарности!» — говорится в посте. Ранее URA.RU писало, что военные, проходящие службу в зоне СВО, записали видеообращение к жителям города Шадринска. Они поблагодарили за участие в сборе вещей, отметив, что помощь «поможет им на боевых позициях».