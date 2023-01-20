20 января 2023

Боец из зоны СВО обратился к курганским студентам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Боец поблагодарил за финансовую помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боец, находящийся в зоне спецоперации, поблагодарил курганских студентов за финансовую помощь. Об этом URA.RU рассказали в Курганском педагогическом колледже.

«Передаю привет Курганскому педагогическому колледжу. Огромное спасибо вам за оказание финансовой помощи нашим бойцам. Вы помогаете сохранить нам здоровье и одержать победу. Победа будет за нами!» — сказал боец.

В официальной группе колледжа в соцсети «ВКонтакте» сообщили об участии во Всероссийской акции «МыВместе» и организации сбора благотворительных средств в поддержку участников специальной военной операции. «Наша помощь дошла до ребят, а в ответ мы получили видео со словами благодарности!» — говорится в посте.

Ранее URA.RU писало, что военные, проходящие службу в зоне СВО, записали видеообращение к жителям города Шадринска. Они поблагодарили за участие в сборе вещей, отметив, что помощь «поможет им на боевых позициях».

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Боец, находящийся в зоне спецоперации, поблагодарил курганских студентов за финансовую помощь. Об этом URA.RU рассказали в Курганском педагогическом колледже. «Передаю привет Курганскому педагогическому колледжу. Огромное спасибо вам за оказание финансовой помощи нашим бойцам. Вы помогаете сохранить нам здоровье и одержать победу. Победа будет за нами!» — сказал боец. В официальной группе колледжа в соцсети «ВКонтакте» сообщили об участии во Всероссийской акции «МыВместе» и организации сбора благотворительных средств в поддержку участников специальной военной операции. «Наша помощь дошла до ребят, а в ответ мы получили видео со словами благодарности!» — говорится в посте. Ранее URA.RU писало, что военные, проходящие службу в зоне СВО, записали видеообращение к жителям города Шадринска. Они поблагодарили за участие в сборе вещей, отметив, что помощь «поможет им на боевых позициях».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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