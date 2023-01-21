Тоболяков возмутила двойная оплата за проезд в общественном транспорте

Тоболяки вынуждены дважды оплачивать проезд в автобусе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тобольска Тюменской области пожаловались на двойную оплату за проезд в общественном транспорте. По словам тоболяков, за одну поездку в автобусе деньги с карт списываются несколько раз. Об этом местные жители сообщили в группе «Подслушано Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Утром едешь на работу на автобусе, рассчитываешься картой. Вечером приходит уведомление, что ушло 24 рубля и тут же следом еще 24 рубля. Причем домой я ехала уже не на автобусе», — написала в социальной сети Альбина Владимировна.

В комментариях к посту местные жители заявили, что это не единичный случай. Многие после подобных ситуаций начали оплачивать проезд только наличными. «Заглянула на свою карту. Тоже вчера и сегодня было всего две поездки, а сняли за четыре», — рассказала Анастасия Полякова. «Надоело переплачивать, расплачиваюсь наличными», — прокомментировала тоболячка Виктория.

Оператором проезда по региону является «Тюменская транспортная система». Агентство направило письменный запрос в организацию.

Ранее подобная ситуация произошла в Ишиме (Тюменская область). URA.RU писало, что у местных жителей деньги с карты списывались до семи раз за проезд.