Новому депутату Тюменской облдумы от ХМАО дали место в ключевом комитете

Новый представитель ХМАО в Тюменской областной думе Евгений Данников получил место в комитете по госстроительству и местному самоуправлению. По словам источников агентства в политистеблишменте, эта позиция лучше всего подходит для того, чтобы погрузиться в тюменскую нормотворческую повестку. Одновременно комитет покинул другой либерал-демократ — замруководителя фракции Иван Вершинин — он перешел в комитет по АПК.
«Вершинин в ячейке ЛДПР сейчас курирует юг Тюменской области. Это территории преимущественно аграрные, и членство в комитете по АПК — хороший способ выстроить взаимодействие с местными властями и предприятиями перед большим электоральным циклом — в этом году предстоят масштабные муниципальные выборы, а в следующем — облдума и Госдума. В комитете по АПК у ЛДПР есть еще депутат Зайцев, но он в последнее время не так активно проявляет себя», — объяснил перестановки источник.
Евгений Данников принес присягу и получил мандат на заседании 23 июня. Он занял место экс-депутата облдумы Владимира Сысоева, который перешел в Госдуму РФ. Ранее источники агентства сообщали, что Евгений Данников может пойти на выборы в думу ХМАО в 2026 году.
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