Медведев и Лавров предсказали скорую большую войну: главное к вечеру 23 января

На Украине были замечены немецкие танки Leopard 2, заявил военкор
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мир приблизился к риску возникновения третьей мировой войны. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил о скором начале войны с Западом. На Украине заметили немецкие танки Leopard 2, которые Германия отказалась отправлять Украину. URA.RU приводит главные новости к вечеру 23 января.
- После того, как Россия согласилась на предложенный Украиной проект документов, во время первых переговоров между странами, США помешали дальнейшему завершению конфликта на Украине дипломатическим путем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
- Военкор Семен Пегов рассказал о том, что на Украине были замечены немецкие танки Leopard 2. Он отметил, что в Николаеве обнаружили две единицы немецкой военной техники.
- Экс-советник бывшего главы Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что отказ ФРГ по отправке своих танков на Украину в итоге приведет к победе России над Западом. Соскин подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин практически подчинил всех западных лидеров.
- Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что мир практически вплотную приблизился к риску возникновения третьей мировой войны. По мнению Медведева, это произошло из-за антироссийских настроений стран Запада.
- В представительстве Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что ВСУ обстреляли Старобельск (ЛНР) при помощи ракет HIMARS. Там отметили, что по итогу украинские войска разрушили жилой дом при помощи ударов.
- В палате представителей американского конгресса призвали отправить баллистические ракеты ATACMS. Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей американского конгресса Майкл Маккол заявил, что это нужно для дальнейших ударов Киева по Крыму.
- Российская артиллерия с помощью гаубицы «Акация» ударила по позициям украинских бойцов. Об этом сообщает Пятый канал.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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