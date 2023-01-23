Лавров констатировал начало новой фазы противостояния Запада и России

Отношения Запада и России накалились достаточно и теперь можно говорить от открытом военном столкновении между странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России», — подчеркнул Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
Лавров подчеркивает, что страны Запада, как и сама Украина, «стремятся уничтожить все русское, что благополучно существовало на территориях веками». В том числе, приводит глава МИД РФ, на территории Украины русскоязычным гражданам «запрещают говорить на их родном языке».
Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом, сообщает MK.RU. Лавров также подчеркнул в ходе встречи, что Украине необходимо быстрее определиться с переговорами с РФ, иначе конфликт затянется и разрешить его будет сложнее.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам главы государства Владимира Путина, она необходима для защиты мирного населения Донбасса. Также в ходе конфликта на Украине европейские страны активно поставляют вооружение Киеву, для поражения РФ. Лавров предупредил Запад об эскалации конфликта, если он будет вмешиваться, пишет Life.
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Отношения Запада и России накалились достаточно и теперь можно говорить от открытом военном столкновении между странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России», — подчеркнул Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Лавров подчеркивает, что страны Запада, как и сама Украина, «стремятся уничтожить все русское, что благополучно существовало на территориях веками». В том числе, приводит глава МИД РФ, на территории Украины русскоязычным гражданам «запрещают говорить на их родном языке». Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом, сообщает MK.RU. Лавров также подчеркнул в ходе встречи, что Украине необходимо быстрее определиться с переговорами с РФ, иначе конфликт затянется и разрешить его будет сложнее. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам главы государства Владимира Путина, она необходима для защиты мирного населения Донбасса. Также в ходе конфликта на Украине европейские страны активно поставляют вооружение Киеву, для поражения РФ. Лавров предупредил Запад об эскалации конфликта, если он будет вмешиваться, пишет Life.