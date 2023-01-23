Лавров констатировал начало новой фазы противостояния Запада и России

Лавров: война между Россией и Западом почти началась

23 января 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Между Россией и Западом практически началась открытая война, констатировал Сергей Лавров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отношения Запада и России накалились достаточно и теперь можно говорить от открытом военном столкновении между странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России», — подчеркнул Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Лавров подчеркивает, что страны Запада, как и сама Украина, «стремятся уничтожить все русское, что благополучно существовало на территориях веками». В том числе, приводит глава МИД РФ, на территории Украины русскоязычным гражданам «запрещают говорить на их родном языке». Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом, сообщает MK.RU. Лавров также подчеркнул в ходе встречи, что Украине необходимо быстрее определиться с переговорами с РФ, иначе конфликт затянется и разрешить его будет сложнее. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам главы государства Владимира Путина, она необходима для защиты мирного населения Донбасса. Также в ходе конфликта на Украине европейские страны активно поставляют вооружение Киеву, для поражения РФ. Лавров предупредил Запад об эскалации конфликта, если он будет вмешиваться, пишет Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отношения Запада и России накалились достаточно и теперь можно говорить от открытом военном столкновении между странами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Когда мы говорим о том, что там происходит, на Украине, мы говорим о том, что это война уже не гибридная, а почти настоящая, которую Запад долго готовил против России», — подчеркнул Сергей Лавров в ходе пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24». Лавров подчеркивает, что страны Запада, как и сама Украина, «стремятся уничтожить все русское, что благополучно существовало на территориях веками». В том числе, приводит глава МИД РФ, на территории Украины русскоязычным гражданам «запрещают говорить на их родном языке». Ранее сообщалось, что Лавров прибыл в Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с рабочим визитом, сообщает MK.RU. Лавров также подчеркнул в ходе встречи, что Украине необходимо быстрее определиться с переговорами с РФ, иначе конфликт затянется и разрешить его будет сложнее. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. По словам главы государства Владимира Путина, она необходима для защиты мирного населения Донбасса. Также в ходе конфликта на Украине европейские страны активно поставляют вооружение Киеву, для поражения РФ. Лавров предупредил Запад об эскалации конфликта, если он будет вмешиваться, пишет Life.