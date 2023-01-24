Совет ветеранов озвучил курганским властям предложения, касающиеся транспортной реформы

Совет ветеранов Кургана попросил у властей скорректировать транспортную реформу

25 января 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

Совет ветеранов просит проверить, как работает реформа в микрорайоне Глинки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Совет ветеранов Кургана просит у властей скорректировать транспортную реформу. Их предложения касаются льгот на проезд в общественном транспорте, пересадок, работы дачных маршрутов, правил этикета кондукторов и водителей. Изменения в транспортной отрасли пенсионеры обсудили на встрече с властями. «В ходе встречи активисты городского совета ветеранов обратились к директору департамента развития городского хозяйства Андрею Плешкову и директору МКУ „Транспортное управление“ Павлу Коваленко с рядом предложений и просьб. В частности, поступила просьба включить микрорайон Глинки в график проверки обеспечения транспортной доступности отдаленных микрорайонов. Ряд вопросов касался сезонных садоводческих маршрутов и повышения культуры обслуживания пассажиров», — рассказали в пресс-службе мэрии. В «Транспортном управлении» пообещали включить микрорайон Глинки в график проверки новой работы общественного транспорта. Андрей Плешков отметил, что все имеющиеся до регулируемого тарифа льготы сохраняются (купон-талоны на проезд для пенсионеров, льготы для инвалидов, для ветеранов Великой Отечественной войны и т. д.). Он также добавил, что на сегодня 3 перевозчика, которые работают по регулируемому тарифу на новой маршрутной сети, ведут переговоры о вводе единой льготной системы проезда по транспортной карте «Кузнечик». С ней поездка стоит от 20 рублей, уточнил Плешков. Ранее курганцы требовали от мэра изменить транспортную реформу. В письменном обращении жители попросили изменить графики маршрутов № 18 и № 99, ввести единый безлимитный проездной, увеличить число заездов в микрорайон Нижняя Утятка, а также скорректировать расписание маршрутов для электронных платформ. Пассажиры недовольны тем, что автобусы ездят переполненными, так как интервал их движения увеличился. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Совет ветеранов Кургана просит у властей скорректировать транспортную реформу. Их предложения касаются льгот на проезд в общественном транспорте, пересадок, работы дачных маршрутов, правил этикета кондукторов и водителей. Изменения в транспортной отрасли пенсионеры обсудили на встрече с властями. «В ходе встречи активисты городского совета ветеранов обратились к директору департамента развития городского хозяйства Андрею Плешкову и директору МКУ „Транспортное управление“ Павлу Коваленко с рядом предложений и просьб. В частности, поступила просьба включить микрорайон Глинки в график проверки обеспечения транспортной доступности отдаленных микрорайонов. Ряд вопросов касался сезонных садоводческих маршрутов и повышения культуры обслуживания пассажиров», — рассказали в пресс-службе мэрии. В «Транспортном управлении» пообещали включить микрорайон Глинки в график проверки новой работы общественного транспорта. Андрей Плешков отметил, что все имеющиеся до регулируемого тарифа льготы сохраняются (купон-талоны на проезд для пенсионеров, льготы для инвалидов, для ветеранов Великой Отечественной войны и т. д.). Он также добавил, что на сегодня 3 перевозчика, которые работают по регулируемому тарифу на новой маршрутной сети, ведут переговоры о вводе единой льготной системы проезда по транспортной карте «Кузнечик». С ней поездка стоит от 20 рублей, уточнил Плешков. Ранее курганцы требовали от мэра изменить транспортную реформу. В письменном обращении жители попросили изменить графики маршрутов № 18 и № 99, ввести единый безлимитный проездной, увеличить число заездов в микрорайон Нижняя Утятка, а также скорректировать расписание маршрутов для электронных платформ. Пассажиры недовольны тем, что автобусы ездят переполненными, так как интервал их движения увеличился.