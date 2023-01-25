Герой РФ, раненный на СВО, усилил команду тюменских единороссов

Герой РФ Рустам Сайфуллин вошел в ряды сторонников ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Герой РФ Рустам Сайфуллин, получивший тяжелое ранение во время спецоперации РФ на Украине, вошел в состав тюменских сторонников «Единой России». Об этом в своем telegram-канале сообщил первый вице-спикер Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

«Герой России Рустам Галиевич Сайфуллин вошел в состав совета сторонников ЕР, который возглавляет [спикер Тюменской облдумы] Фуат Сайфитдинов. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании», — написал Артюхов 26 января.

Кроме того, по словам вице-спикера, ряды сторонников ЕР пополнил спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко. Ранее URA.RU писало, что он является основным кандидатом на место в облдуме, ставшее вакантным после отставки депутата Сергея Романова.

Сайфуллин был ранен в ходе участия в спецоперации на территории Украины. Бомба упала ему прямо под ноги, но мужчина выжил. Он перенес 11 операций и сейчас идет на поправку. Позже тюменец принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу о работе в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище.