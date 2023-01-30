Прокуратура просит арестовать имущество и счета бывшего пиарщика курганского губернатора

31 января 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Курганская прокуратура выступила за арест счетов Александра Тетерина (на снимке слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заседании по делу обвиняемого в мошенничестве бывшего пиарщика курганского губернатора прокуратура ходатайствовала об аресте имущества и счетов Александра Тетерина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании. «Ходатайствуем о наложении ареста на имущество, а также блокировке счетов Тетерина», — заявила прокурор Валерия Ардаковская. Суд приобщил к делу ходатайство стороны обвинения. Экс-руководителя департамента информационной политики правительства Курганской области обвиняют в мошенничестве при получении средств из областного бюджета на поездку курганской команды на соревнования. По версии обвинения, Тетерин и еще один обвиняемый, бывший руководитель федерации футбола Евгений Рассказов, подали документы для компенсации расходов на поездку в размере более 447 тысяч рублей, при этом ранее уже получив деньги от Российского футбольного союза на аналогичные цели. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане объявили в розыск бывшего спортивного функционера. Обвиняемый по делу о мошенничестве, Евгений Рассказов, дважды не явился в суд, появились данные о его выезде за границу.

На заседании по делу обвиняемого в мошенничестве бывшего пиарщика курганского губернатора прокуратура ходатайствовала об аресте имущества и счетов Александра Тетерина. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании. «Ходатайствуем о наложении ареста на имущество, а также блокировке счетов Тетерина», — заявила прокурор Валерия Ардаковская. Суд приобщил к делу ходатайство стороны обвинения. Экс-руководителя департамента информационной политики правительства Курганской области обвиняют в мошенничестве при получении средств из областного бюджета на поездку курганской команды на соревнования. По версии обвинения, Тетерин и еще один обвиняемый, бывший руководитель федерации футбола Евгений Рассказов, подали документы для компенсации расходов на поездку в размере более 447 тысяч рублей, при этом ранее уже получив деньги от Российского футбольного союза на аналогичные цели. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане объявили в розыск бывшего спортивного функционера. Обвиняемый по делу о мошенничестве, Евгений Рассказов, дважды не явился в суд, появились данные о его выезде за границу.