В Тюменской области мужчину насмерть забили палкой и табуретом

Ранее судимых преступников поместили под арест Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Двое ранее судимых мужчин насмерть забили своего пожилого знакомого палкой и табуретом в селе Аромашево Тюменской области. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«28 января в частном доме, расположенном в селе Аромашево, обнаружено тело мужчины 1960 года рождения с признаками насильственной смерти. Подозреваемые — знакомые жертвы, ранее судимые граждане 1987 и 1986 годов рождения, на допросе рассказали, что в ходе конфликта на фоне употребления спиртного нанесли потерпевшему удары по телу руками и ногами, а затем палкой и табуретом», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей. Им вменяют статью об умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшем смерть человека. Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в Упоровском районе Тюменской области мужчина убил двух своих знакомых. Сначала преступник ударил ножом в шею мужчину, а затем также расправился с его сожительницей.