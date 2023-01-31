31 января 2023

Тюменский депутат Госдумы натравил прокуроров на должностных лиц

Депутат ГД от Тюменской области Квитка направил запросы в военную прокуратуру и наказал виновных в невыплатах добровольцам
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Заседание Президиума регионального отделения партии «Единая Россия». Челябинск , квитка иван
Должностные лица из пунктов подготовки военных Челябинска получили прокурорские представления из-за депутата Квитки Фото:

Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка решил проблему добровольцев с помощью военной прокуратуры центрального военного округа. Об этом депутат заявил в своем telegram-канале.

«На депутатские запросы, которые я ранее направлял в Военную прокуратуру Центрального военного округа, ответы получены. Каждую ситуацию, связанную с некорректным начислением выплат военнослужащим, детально проработали. Все начисления произведены. Должностным лицам войсковой части, где были допущены ошибки при оформлении документов, вынесено прокурорское представление», — сообщил Квитка.

Ранее Иван Квитка получил жалобы от жен военнослужащих, которые сообщили об отсутствии выплат своим мужьям. Тогда Квитка обвинил в этом сотрудников пункта подготовки военных в Челябинской области. Выплаты не дошли из-за неправильно оформленных документов.

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Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка решил проблему добровольцев с помощью военной прокуратуры центрального военного округа. Об этом депутат заявил в своем telegram-канале. «На депутатские запросы, которые я ранее направлял в Военную прокуратуру Центрального военного округа, ответы получены. Каждую ситуацию, связанную с некорректным начислением выплат военнослужащим, детально проработали. Все начисления произведены. Должностным лицам войсковой части, где были допущены ошибки при оформлении документов, вынесено прокурорское представление», — сообщил Квитка. Ранее Иван Квитка получил жалобы от жен военнослужащих, которые сообщили об отсутствии выплат своим мужьям. Тогда Квитка обвинил в этом сотрудников пункта подготовки военных в Челябинской области. Выплаты не дошли из-за неправильно оформленных документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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