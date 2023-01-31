Тюменский депутат Госдумы натравил прокуроров на должностных лиц

Депутат ГД от Тюменской области Квитка направил запросы в военную прокуратуру и наказал виновных в невыплатах добровольцам

Должностные лица из пунктов подготовки военных Челябинска получили прокурорские представления из-за депутата Квитки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка решил проблему добровольцев с помощью военной прокуратуры центрального военного округа. Об этом депутат заявил в своем telegram-канале.

«На депутатские запросы, которые я ранее направлял в Военную прокуратуру Центрального военного округа, ответы получены. Каждую ситуацию, связанную с некорректным начислением выплат военнослужащим, детально проработали. Все начисления произведены. Должностным лицам войсковой части, где были допущены ошибки при оформлении документов, вынесено прокурорское представление», — сообщил Квитка.

Ранее Иван Квитка получил жалобы от жен военнослужащих, которые сообщили об отсутствии выплат своим мужьям. Тогда Квитка обвинил в этом сотрудников пункта подготовки военных в Челябинской области. Выплаты не дошли из-за неправильно оформленных документов.