Депутат Госдумы обвинил челябинцев в проблемах с выплатами тюменским добровольцам

29 декабря 2022 в 18:14 Размер текста - 17 +

Жены добровольцев пожаловались депутаты, что их мужья не получают денег Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники пункта подготовки военных в Челябинской области неправильно оформили документы на тюменских добровольцев, участвующих в СВО. Поэтому некоторые бойцы не получают положенные выплаты, сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы РФ от Тюменской области Иван Квитка. «По словам обратившихся, финансовое обеспечение бойцов в некоторых военных частях пока недостаточно отрегулировано. Это связано и с ошибками, допущенными при оформлении документов в одном из пунктов подготовки военнослужащих в Челябинской области. Вопрос держу на контроле», — написал Квитка после встречи с женами добровольцев, которая прошла в Тюмени. Кроме того, депутат для получения достоверной информации направил запрос в военную прокуратуру ЦВО. Ранее URA.RU писало, что к Квитке по вопросу выплат обращались пермские мобилизованные, которые проходили подготовку под Тюменью.

Сотрудники пункта подготовки военных в Челябинской области неправильно оформили документы на тюменских добровольцев, участвующих в СВО. Поэтому некоторые бойцы не получают положенные выплаты, сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы РФ от Тюменской области Иван Квитка. «По словам обратившихся, финансовое обеспечение бойцов в некоторых военных частях пока недостаточно отрегулировано. Это связано и с ошибками, допущенными при оформлении документов в одном из пунктов подготовки военнослужащих в Челябинской области. Вопрос держу на контроле», — написал Квитка после встречи с женами добровольцев, которая прошла в Тюмени. Кроме того, депутат для получения достоверной информации направил запрос в военную прокуратуру ЦВО. Ранее URA.RU писало, что к Квитке по вопросу выплат обращались пермские мобилизованные, которые проходили подготовку под Тюменью.