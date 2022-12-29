Депутат Госдумы обвинил челябинцев в проблемах с выплатами тюменским добровольцам

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Отправка мобилизованных. Тюмень, мобилизация, мобилизованные, мобилизованный
Жены добровольцев пожаловались депутаты, что их мужья не получают денег Фото:
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Сотрудники пункта подготовки военных в Челябинской области неправильно оформили документы на тюменских добровольцев, участвующих в СВО. Поэтому некоторые бойцы не получают положенные выплаты, сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы РФ от Тюменской области Иван Квитка.

«По словам обратившихся, финансовое обеспечение бойцов в некоторых военных частях пока недостаточно отрегулировано. Это связано и с ошибками, допущенными при оформлении документов в одном из пунктов подготовки военнослужащих в Челябинской области. Вопрос держу на контроле», — написал Квитка после встречи с женами добровольцев, которая прошла в Тюмени.

Кроме того, депутат для получения достоверной информации направил запрос в военную прокуратуру ЦВО. Ранее URA.RU писало, что к Квитке по вопросу выплат обращались пермские мобилизованные, которые проходили подготовку под Тюменью.

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Сотрудники пункта подготовки военных в Челябинской области неправильно оформили документы на тюменских добровольцев, участвующих в СВО. Поэтому некоторые бойцы не получают положенные выплаты, сообщил в своем telegram-канале депутат Госдумы РФ от Тюменской области Иван Квитка. «По словам обратившихся, финансовое обеспечение бойцов в некоторых военных частях пока недостаточно отрегулировано. Это связано и с ошибками, допущенными при оформлении документов в одном из пунктов подготовки военнослужащих в Челябинской области. Вопрос держу на контроле», — написал Квитка после встречи с женами добровольцев, которая прошла в Тюмени. Кроме того, депутат для получения достоверной информации направил запрос в военную прокуратуру ЦВО. Ранее URA.RU писало, что к Квитке по вопросу выплат обращались пермские мобилизованные, которые проходили подготовку под Тюменью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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