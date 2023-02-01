Пьяный тюменец насмерть забил собутыльника кувалдой

Мужчина признался в преступлении и отправился под арест Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время пьяной ссоры житель Тюмени убил своего товарища, семь раз ударив его по голове кувалдой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

«В ночь на 30 января во время распития спиртных напитков в частном доме по улице Хабаровской в Тюмени между 48-летним обвиняемым и 40-летним потерпевшим произошла ссора. Злоумышленник взял кувалду, которой нанес не менее семи ударов по голове приятелю», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Мужчина скончался на месте происшествия, а вскоре силовики задержали его собутыльника, который во всем признался. Сейчас обвиняемый помещен под арест. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU писало, что в селе Аромашево двое ранее судимых мужчин насмерть забили своего пожилого знакомого. Удары они наносили руками, ногами, палкой и табуретом.