Чистая вода обойдется Тюменской агломерации в миллиарды рублей, но проблему это не решит

Питьевая вода появится в пригородах Тюмени через два года

03 февраля 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Жители тюменских поселков уже не верят, что в их домах будет чистая питьевая вода Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Чтобы обеспечить крупные пригороды Тюмени чистой питьевой водой, в 2023 году придется потратить 3,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Тюмень Водоканала». Причем, всех проблем эта сумма не решит. «Мы инвестируем в проект 3,4 млрд рублей. Эти деньги помогут начать строительство водоводов к поселкам Боровский, Андреевский, Винзили, Богандиндинский и Московский, селу Перевалово и деревне Ушакова. Кроме того, протянем сети канализации от поселка Боровский и села Каскара», — говорят в пресс-службе оператора водоснабжения. Этих инвестиций будет недостаточно, отмечают эксперты. Строительство магистрали растянется на два года и потребует новых денежных вливаний в 2024 году. Между тем, состояние питьевой воды во многих тюменских пригородах вызывает множество жалоб. «У нас очень старые трубы в поселке, мы воду из крана пить не рискуем — приходится покупать чистую в автоматах», — говорят жители тюменского поселка Боровский. «Отродясь воды качественной не видели, и уже особо не ждем», — добавляют старожилы Богандинского Тюменской области. Известно, Тюменское правительство напрямую работы «Водоканала» не софинансирует — деньги из бюджета приходят в программу «Чистая вода» через частичную компенсацию стоимости коммунальных услуг. Улучшать систему водоснабжения продолжат и в самой Тюмени. Правда, даже после обновления водоочистных сооружений у жителей города время от времени возникают жалобы на качество питьевой воды. Ранее URA.RU рассказывало о проблемах водоснабжения на улице Ватутина и в Восточном округе Тюмени. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы обеспечить крупные пригороды Тюмени чистой питьевой водой, в 2023 году придется потратить 3,4 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Тюмень Водоканала». Причем, всех проблем эта сумма не решит. «Мы инвестируем в проект 3,4 млрд рублей. Эти деньги помогут начать строительство водоводов к поселкам Боровский, Андреевский, Винзили, Богандиндинский и Московский, селу Перевалово и деревне Ушакова. Кроме того, протянем сети канализации от поселка Боровский и села Каскара», — говорят в пресс-службе оператора водоснабжения. Этих инвестиций будет недостаточно, отмечают эксперты. Строительство магистрали растянется на два года и потребует новых денежных вливаний в 2024 году. Между тем, состояние питьевой воды во многих тюменских пригородах вызывает множество жалоб. «У нас очень старые трубы в поселке, мы воду из крана пить не рискуем — приходится покупать чистую в автоматах», — говорят жители тюменского поселка Боровский. «Отродясь воды качественной не видели, и уже особо не ждем», — добавляют старожилы Богандинского Тюменской области. Известно, Тюменское правительство напрямую работы «Водоканала» не софинансирует — деньги из бюджета приходят в программу «Чистая вода» через частичную компенсацию стоимости коммунальных услуг. Улучшать систему водоснабжения продолжат и в самой Тюмени. Правда, даже после обновления водоочистных сооружений у жителей города время от времени возникают жалобы на качество питьевой воды. Ранее URA.RU рассказывало о проблемах водоснабжения на улице Ватутина и в Восточном округе Тюмени.