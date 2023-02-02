02 февраля 2023

В ЯНАО создали организацию, объединяющую родственниц участников СВО

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На Ямале открылось реготделение Комитета семей воинов Отечества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Ямало-Ненецком автономном округе открылась организация, которая объединит матерей, жен и сестер военнослужащих, участвующих в спецоперации. По информации пресс-службы регионального правительства, инициатором стала мать бойца, чей сын служит в батальоне «Ямал».

«На Ямале открылось реготделение Комитета семей воинов Отечества. Региональное отделение объединит матерей, жен и сестер бойцов, участвующих в специальной военной операции. Комитет семей воинов Отечества будет помогать военнослужащим, ветеранам боевых действий и их семьям совместно со штабом «Мы Вместе», — говорится в сообщении.

Там добавили, что Любовь Таскаева, возглавляющая отделение, работает в школе в Салехарде. В свободное время она организовывает сборы гуманитарной помощи ямальским бойцам. Аквтивисты уже четыре раза отправляли посылки и организовывали несколько раз выезд на территорию Донбасса.

Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Тогда глава страна Владимир Путин сообщил, что главная цель — защитить мирное население Донбасса от агрессии со стороны ВСУ.

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В Ямало-Ненецком автономном округе открылась организация, которая объединит матерей, жен и сестер военнослужащих, участвующих в спецоперации. По информации пресс-службы регионального правительства, инициатором стала мать бойца, чей сын служит в батальоне «Ямал». «На Ямале открылось реготделение Комитета семей воинов Отечества. Региональное отделение объединит матерей, жен и сестер бойцов, участвующих в специальной военной операции. Комитет семей воинов Отечества будет помогать военнослужащим, ветеранам боевых действий и их семьям совместно со штабом «Мы Вместе», — говорится в сообщении. Там добавили, что Любовь Таскаева, возглавляющая отделение, работает в школе в Салехарде. В свободное время она организовывает сборы гуманитарной помощи ямальским бойцам. Аквтивисты уже четыре раза отправляли посылки и организовывали несколько раз выезд на территорию Донбасса. Спецоперация на территориях Украины началась 24 февраля 2022 года. Тогда глава страна Владимир Путин сообщил, что главная цель — защитить мирное население Донбасса от агрессии со стороны ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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