По словам инсайдера, Мясников не справился с обязанностями
Руководитель центра «Мой бизнес» в Новом Уренгое (ЯНАО) Вадим Мясников покинул свою должность. Об этом URA.RU сообщил источник в бизнес-сообществе.
«Вадим Мясников ушел со своей должности. Он уехал обратно в Татарстан», — рассказал инсайдер. По словам собеседника агентства, Мясников покинул должность, потому что не справился с обязанностями.
Агентство направило запрос в пресс-службу окружного центра «Мой бизнес». На момент публикации комментарий получить не удалось.
Ранее сообщалось, что бизнес-фонду в регионе предоставили новые полномочия в сфере туризма. Теперь фонд может проводить конкурс «Гранты в сфере туризма».
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