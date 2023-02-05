Руководитель бизнес-центра в Новом Уренгое покинул свою должность. Инсайд

06 февраля 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

По словам инсайдера, Мясников не справился с обязанностями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель центра «Мой бизнес» в Новом Уренгое (ЯНАО) Вадим Мясников покинул свою должность. Об этом URA.RU сообщил источник в бизнес-сообществе. «Вадим Мясников ушел со своей должности. Он уехал обратно в Татарстан», — рассказал инсайдер. По словам собеседника агентства, Мясников покинул должность, потому что не справился с обязанностями. Агентство направило запрос в пресс-службу окружного центра «Мой бизнес». На момент публикации комментарий получить не удалось. Ранее сообщалось, что бизнес-фонду в регионе предоставили новые полномочия в сфере туризма. Теперь фонд может проводить конкурс «Гранты в сфере туризма».

Руководитель центра «Мой бизнес» в Новом Уренгое (ЯНАО) Вадим Мясников покинул свою должность. Об этом URA.RU сообщил источник в бизнес-сообществе. «Вадим Мясников ушел со своей должности. Он уехал обратно в Татарстан», — рассказал инсайдер. По словам собеседника агентства, Мясников покинул должность, потому что не справился с обязанностями. Агентство направило запрос в пресс-службу окружного центра «Мой бизнес». На момент публикации комментарий получить не удалось. Ранее сообщалось, что бизнес-фонду в регионе предоставили новые полномочия в сфере туризма. Теперь фонд может проводить конкурс «Гранты в сфере туризма».