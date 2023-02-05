05 февраля 2023
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03 февраля 2023

Руководитель бизнес-центра в Новом Уренгое покинул свою должность. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, власть, заседание
По словам инсайдера, Мясников не справился с обязанностями Фото:

Руководитель центра «Мой бизнес» в Новом Уренгое (ЯНАО) Вадим Мясников покинул свою должность. Об этом URA.RU сообщил источник в бизнес-сообществе.

«Вадим Мясников ушел со своей должности. Он уехал обратно в Татарстан», — рассказал инсайдер. По словам собеседника агентства, Мясников покинул должность, потому что не справился с обязанностями.

Агентство направило запрос в пресс-службу окружного центра «Мой бизнес». На момент публикации комментарий получить не удалось.

Ранее сообщалось, что бизнес-фонду в регионе предоставили новые полномочия в сфере туризма. Теперь фонд может проводить конкурс «Гранты в сфере туризма».

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Руководитель центра «Мой бизнес» в Новом Уренгое (ЯНАО) Вадим Мясников покинул свою должность. Об этом URA.RU сообщил источник в бизнес-сообществе. «Вадим Мясников ушел со своей должности. Он уехал обратно в Татарстан», — рассказал инсайдер. По словам собеседника агентства, Мясников покинул должность, потому что не справился с обязанностями. Агентство направило запрос в пресс-службу окружного центра «Мой бизнес». На момент публикации комментарий получить не удалось. Ранее сообщалось, что бизнес-фонду в регионе предоставили новые полномочия в сфере туризма. Теперь фонд может проводить конкурс «Гранты в сфере туризма».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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