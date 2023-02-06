06 февраля 2023

В Кургане скончался легендарный командир местного ОМОН

В Кургане ушел из жизни полковник полиции в отставке Александр Зиновьев
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самоизоляция. Курган, сердце, город курган, я люблю курган, росгвардия
Прощание с офицером состоится в Кургане 9 февраля Фото:

В Кургане попрощаются с полковником полиции в отставке Александром Зиновьевым. Командир местного ОМОН скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Курганской области.

«Управление Росгвардии по Курганской области с прискорбием сообщает, что на 55-м году жизни после продолжительной болезни скончался полковник полиции в отставке Александр Анатольевич Зиновьев. Службе в органах правопорядка он посвятил более 30 лет. Сразу после армии в 1988 году поступил в батальон ППС. Вскоре после создания ОМОН в 1993 году был переведен в это спецподразделение. С 2002 по 2022 годы возглавлял отряд», — отмечается на сайте органа.

Сообщается, что за время своей службы офицер 11 раз выезжал в «горячие точки». Зиновьев награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством II и I степеней, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», наградным пистолетом Макарова. Церемония прощания состоится 9 февраля в траурном зале «Реквием».

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Кургане попрощаются с полковником полиции в отставке Александром Зиновьевым. Командир местного ОМОН скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Курганской области. «Управление Росгвардии по Курганской области с прискорбием сообщает, что на 55-м году жизни после продолжительной болезни скончался полковник полиции в отставке Александр Анатольевич Зиновьев. Службе в органах правопорядка он посвятил более 30 лет. Сразу после армии в 1988 году поступил в батальон ППС. Вскоре после создания ОМОН в 1993 году был переведен в это спецподразделение. С 2002 по 2022 годы возглавлял отряд», — отмечается на сайте органа. Сообщается, что за время своей службы офицер 11 раз выезжал в «горячие точки». Зиновьев награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством II и I степеней, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», наградным пистолетом Макарова. Церемония прощания состоится 9 февраля в траурном зале «Реквием».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...