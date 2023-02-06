В Кургане скончался легендарный командир местного ОМОН

В Кургане ушел из жизни полковник полиции в отставке Александр Зиновьев

07 февраля 2023 в 23:50 Размер текста - 17 +

Прощание с офицером состоится в Кургане 9 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане попрощаются с полковником полиции в отставке Александром Зиновьевым. Командир местного ОМОН скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Курганской области. «Управление Росгвардии по Курганской области с прискорбием сообщает, что на 55-м году жизни после продолжительной болезни скончался полковник полиции в отставке Александр Анатольевич Зиновьев. Службе в органах правопорядка он посвятил более 30 лет. Сразу после армии в 1988 году поступил в батальон ППС. Вскоре после создания ОМОН в 1993 году был переведен в это спецподразделение. С 2002 по 2022 годы возглавлял отряд», — отмечается на сайте органа. Сообщается, что за время своей службы офицер 11 раз выезжал в «горячие точки». Зиновьев награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством II и I степеней, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», наградным пистолетом Макарова. Церемония прощания состоится 9 февраля в траурном зале «Реквием».

В Кургане попрощаются с полковником полиции в отставке Александром Зиновьевым. Командир местного ОМОН скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Курганской области. «Управление Росгвардии по Курганской области с прискорбием сообщает, что на 55-м году жизни после продолжительной болезни скончался полковник полиции в отставке Александр Анатольевич Зиновьев. Службе в органах правопорядка он посвятил более 30 лет. Сразу после армии в 1988 году поступил в батальон ППС. Вскоре после создания ОМОН в 1993 году был переведен в это спецподразделение. С 2002 по 2022 годы возглавлял отряд», — отмечается на сайте органа. Сообщается, что за время своей службы офицер 11 раз выезжал в «горячие точки». Зиновьев награжден медалями ордена за заслуги перед Отечеством II и I степеней, медалями «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка», наградным пистолетом Макарова. Церемония прощания состоится 9 февраля в траурном зале «Реквием».