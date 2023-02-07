Тюменские медики получили десятки миллионов рублей от государства

Выплаты общей суммой в 20 млн рублей получили сотни тюменских врачей и фельдшеров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Медицинским работникам Тюменской области перечислили 20 млн рублей, назначенные им в виде специальной социальной выплаты, которую в России ввели с января. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального отделения Социального фонда РФ.

«В Тюменской области перечислили первые специальные социальные выплаты медработникам, установленные правительством РФ с января этого года. На данный момент средства получили 2 589 человек, на общую сумму в 20 млн рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Там пояснили, что назначение выплат происходит на основе сведений, поданных медорганизациями. Средства оказываются на счетах врачей в течение недели после того, как информация поступает в Фонд. Обновляется она ежемесячно.

Деньги положены медикам первичного звена, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам скорой помощи. Размер выплаты — от 4 500 до 18 500 рублей, в зависимости от категории специалиста и вида организации.