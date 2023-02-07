В Тюмени лесникам и водителям обещают отсрочку от мобилизации

Лесники и ряд других сотрудников тюменской авиабазы смогут получить бронь от мобилизации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

«Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» ищет в свой штат лесников, водителей и лесных пожарных, которым обещают отсрочку от мобилизации. Вакансии размещены на федеральном портале «Работа в России».

«„Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов“. Требуются: водители автомобиля, лесники, лесные пожарные. Есть возможность предоставления отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации», — говорится в условиях вакансий.

Будущим сотрудникам также обещают премии в 80% или 100% каждый квартал и год. Зарплаты предлагают в диапазоне от 20 до 40 тысяч рублей для водителей, от 18 до 40 тысяч — для лесников, и от 18,6 до 50 тысяч — для пожарных.

Как ранее писало URA.RU, в Совфеде РФ заявили, что в настоящее время в России нет потребности в неожиданной мобилизации. Такое заявление сделал председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев.