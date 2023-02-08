08 февраля 2023
07 февраля 2023

В Курганской области перестал работать сайт записи на прием к врачам

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от Covid-19. Курган, анализы, врач, прием у врача, рецепт врача
Специалисты работают над устранением сбоя на сайте «Поликлиника45» Фото:

Жители Курганской области не могут записаться к врачу из-за сбоя на сайте «Поликлиника45». Пациенты пишут о проблеме в пабликах соцсети «ВКонтакте». В депздраве URA.RU сообщили, что специалисты работают над устранением сбоя.

«У кого-то еще не работает сайт „Поликлиника 45“? Невозможно зайти, не открывается сайт. Возможно куда-то позвонить, спросить в чем проблема?» — пишет Елена Бутусова в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте».

В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU сообщили, что произошел технический сбой. Сейчас специалисты ведут работы по его устранению. Записаться к врачу можно по телефону 122. Ранее проблемы с порталом «Поликлиника 45» возникали в декабре 2022. Тогда, по данным пациентов, сайт не работал несколько дней.

Жители Курганской области не могут записаться на прием к врачам из-за сбоя на сайте «Поликлиника 45»

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Жители Курганской области не могут записаться к врачу из-за сбоя на сайте «Поликлиника45». Пациенты пишут о проблеме в пабликах соцсети «ВКонтакте». В депздраве URA.RU сообщили, что специалисты работают над устранением сбоя. «У кого-то еще не работает сайт „Поликлиника 45“? Невозможно зайти, не открывается сайт. Возможно куда-то позвонить, спросить в чем проблема?» — пишет Елена Бутусова в группе «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте». В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU сообщили, что произошел технический сбой. Сейчас специалисты ведут работы по его устранению. Записаться к врачу можно по телефону 122. Ранее проблемы с порталом «Поликлиника 45» возникали в декабре 2022. Тогда, по данным пациентов, сайт не работал несколько дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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