Военнослужащему из Тюмени, находящемуся на спецоперации, сообщили, что у него родится сын

Сообщение о том, что он станет папой, военному прислали в зону СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тюмени, находящийся в зоне СВО, получил видео из дома и узнал, что скоро станет отцом. Ролик, на котором запечатлены эмоции мужчины, опубликовал благотворительный фонд «Путевка в жизнь».

«Счастливые минуты! Наш боец вместе с гуманитаркой получил новость о том, что он станет отцом!» — такое сообщение появилось в telegram-канале тюменского благотворительного фонда «Путевка в жизнь».

На кадрах ролика мужчина не может сдержать эмоций и слез, и признается, как он счастлив. Вскоре у тюменца появится сын.