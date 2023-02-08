08 февраля 2023

Тюменец в зоне СВО узнал, что станет отцом. Видео

Военнослужащему из Тюмени, находящемуся на спецоперации, сообщили, что у него родится сын
© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка мобилизованных. Тюмень, отправка в армию, проводы в армию, мобилизация, мобилизованные, отправка мобилизованных, проводы мобилизованных
Сообщение о том, что он станет папой, военному прислали в зону СВО Фото:

Житель Тюмени, находящийся в зоне СВО, получил видео из дома и узнал, что скоро станет отцом. Ролик, на котором запечатлены эмоции мужчины, опубликовал благотворительный фонд «Путевка в жизнь».

«Счастливые минуты! Наш боец вместе с гуманитаркой получил новость о том, что он станет отцом!» — такое сообщение появилось в telegram-канале тюменского благотворительного фонда «Путевка в жизнь».

На кадрах ролика мужчина не может сдержать эмоций и слез, и признается, как он счастлив. Вскоре у тюменца появится сын.

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Житель Тюмени, находящийся в зоне СВО, получил видео из дома и узнал, что скоро станет отцом. Ролик, на котором запечатлены эмоции мужчины, опубликовал благотворительный фонд «Путевка в жизнь». «Счастливые минуты! Наш боец вместе с гуманитаркой получил новость о том, что он станет отцом!» — такое сообщение появилось в telegram-канале тюменского благотворительного фонда «Путевка в жизнь». На кадрах ролика мужчина не может сдержать эмоций и слез, и признается, как он счастлив. Вскоре у тюменца появится сын.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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