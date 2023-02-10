В Кургане скорректируют интерактивную карту движения автобусов

11 февраля 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Интерактивная карта корректируется на основе предложений жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане проводятся корректировки интерактивной карты движения автобусов на основе жалоб и предложений горожан. Об этом сообщил руководитель МКУ «Транспортное управление» Павел Коваленко на встрече в «Центре управления регионом». «Специалисты ведомства продолжают проводить мониторинг во всех микрорайонах города. На его основании корректируются графики движения автобусов, решается вопрос наполняемости общественного транспорта в часы пик», — указано в сообществе «Центр управления регионом» в соцсети «ВКонтакте». Коваленко уточнил, что на смену ПАЗам придут автобусы большей вместимости. Кроме того, ведется доработка интерактивной карты в 2ГИС. Ранее стало известно, что Совет ветеранов Кургана попросил у властей скорректировать транспортную реформу. Их предложения касаются льгот на проезд в общественном транспорте, пересадок, работы дачных маршрутов, а также правил этикета кондукторов и водителей.

В Кургане проводятся корректировки интерактивной карты движения автобусов на основе жалоб и предложений горожан. Об этом сообщил руководитель МКУ «Транспортное управление» Павел Коваленко на встрече в «Центре управления регионом». «Специалисты ведомства продолжают проводить мониторинг во всех микрорайонах города. На его основании корректируются графики движения автобусов, решается вопрос наполняемости общественного транспорта в часы пик», — указано в сообществе «Центр управления регионом» в соцсети «ВКонтакте». Коваленко уточнил, что на смену ПАЗам придут автобусы большей вместимости. Кроме того, ведется доработка интерактивной карты в 2ГИС. Ранее стало известно, что Совет ветеранов Кургана попросил у властей скорректировать транспортную реформу. Их предложения касаются льгот на проезд в общественном транспорте, пересадок, работы дачных маршрутов, а также правил этикета кондукторов и водителей.