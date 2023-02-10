10 февраля 2023
09 февраля 2023

В Кургане скорректируют интерактивную карту движения автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы. Курган, пазик, автобус, общественный транспорт, паз, пассажиры, автобус на газу
Интерактивная карта корректируется на основе предложений жителей Фото:

В Кургане проводятся корректировки интерактивной карты движения автобусов на основе жалоб и предложений горожан. Об этом сообщил руководитель МКУ «Транспортное управление» Павел Коваленко на встрече в «Центре управления регионом».

«Специалисты ведомства продолжают проводить мониторинг во всех микрорайонах города. На его основании корректируются графики движения автобусов, решается вопрос наполняемости общественного транспорта в часы пик», — указано в сообществе «Центр управления регионом» в соцсети «ВКонтакте».

Коваленко уточнил, что на смену ПАЗам придут автобусы большей вместимости. Кроме того, ведется доработка интерактивной карты в 2ГИС.

Ранее стало известно, что Совет ветеранов Кургана попросил у властей скорректировать транспортную реформу. Их предложения касаются льгот на проезд в общественном транспорте, пересадок, работы дачных маршрутов, а также правил этикета кондукторов и водителей.

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В Кургане проводятся корректировки интерактивной карты движения автобусов на основе жалоб и предложений горожан. Об этом сообщил руководитель МКУ «Транспортное управление» Павел Коваленко на встрече в «Центре управления регионом». «Специалисты ведомства продолжают проводить мониторинг во всех микрорайонах города. На его основании корректируются графики движения автобусов, решается вопрос наполняемости общественного транспорта в часы пик», — указано в сообществе «Центр управления регионом» в соцсети «ВКонтакте». Коваленко уточнил, что на смену ПАЗам придут автобусы большей вместимости. Кроме того, ведется доработка интерактивной карты в 2ГИС. Ранее стало известно, что Совет ветеранов Кургана попросил у властей скорректировать транспортную реформу. Их предложения касаются льгот на проезд в общественном транспорте, пересадок, работы дачных маршрутов, а также правил этикета кондукторов и водителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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