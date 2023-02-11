Армия РФ поразила критическую инфраструктуру Украины: главное к вечеру 11 февраля

Российская армия уничтожила более 140 солдат на донецком направлении, сообщил Игорь Конашенков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России обстреляли критическую инфраструктуру Украины. Были повреждены железнодорожные пути и энергоемкие производства ОПК страны, сообщили в Минобороны России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 февраля.
- Армия России вывела из строя объекты критической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного-комплекса (ОПК). Также были повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщили Минобороны России в ходе брифинга.
- Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украине немедленно нужны новые боеприпасы и артиллерия. Она отметила, что поставки новой военной помощи направлены против возможного наступления России.
- Снаряд ВСУ попал в село Гуево в Курской области, где работала бригада строителей. Один работник погиб, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
- 20-ти тысячный отряд ВСУ был замечен на границе Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. Он также отметил, что такого количества войск и техники будет недостаточно для наступления на регион.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в стране не обсуждается вопрос о поставках на Украину истребителей. Она отметила, что для начала ФРГ должна предоставить Киеву технику, которую раньше обещала.
- Яковлевский городской округ Белгородской области подвергся атакам беспилотников, был поврежден инфраструктурный объект. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
- Армия России сменила тактику проведения спецоперации на Украине. По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, ВС России перешли от захвата территорий к уничтожению армии противника.
- Армия России уничтожила более 140 военных ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Его слова передает Пятый канал.
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