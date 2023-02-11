Армия РФ поразила критическую инфраструктуру Украины: главное к вечеру 11 февраля

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, полигон еланский, зенитная установка зу23
Российская армия уничтожила более 140 солдат на донецком направлении, сообщил Игорь Конашенков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России обстреляли критическую инфраструктуру Украины. Были повреждены железнодорожные пути и энергоемкие производства ОПК страны, сообщили в Минобороны России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 февраля.

  • Армия России вывела из строя объекты критической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского оборонно-промышленного-комплекса (ОПК). Также были повреждены железнодорожные пути. Об этом сообщили Минобороны России в ходе брифинга.
  • Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украине немедленно нужны новые боеприпасы и артиллерия. Она отметила, что поставки новой военной помощи направлены против возможного наступления России.
  • Снаряд ВСУ попал в село Гуево в Курской области, где работала бригада строителей. Один работник погиб, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
  • 20-ти тысячный отряд ВСУ был замечен на границе Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. Он также отметил, что такого количества войск и техники будет недостаточно для наступления на регион.
  • Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в стране не обсуждается вопрос о поставках на Украину истребителей. Она отметила, что для начала ФРГ должна предоставить Киеву технику, которую раньше обещала.
  • Яковлевский городской округ Белгородской области подвергся атакам беспилотников, был поврежден инфраструктурный объект. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.
  • Армия России сменила тактику проведения спецоперации на Украине. По словам директора Института политических исследований Сергея Маркова, ВС России перешли от захвата территорий к уничтожению армии противника.
  • Армия России уничтожила более 140 военных ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Его слова передает Пятый канал.

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Вооруженные силы России обстреляли критическую инфраструктуру Украины. Были повреждены железнодорожные пути и энергоемкие производства ОПК страны, сообщили в Минобороны России. URA.RU приводит главные новости к вечеру 11 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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