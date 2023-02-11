Политолог Марков заявил о смене тактики России в зоне спецоперации

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ВС РФ делают ставку на уничтожение армии противника, сказал Сергей Марков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России перешли от захвата и сдерживания территорий к уничтожению армии противника, что в дальнейшем упростит продвижение российских войск в зоне спецоперации. Об этом URA.RU рассказал политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Тактика меняется. Раньше делалась ставка на захват территории и административных центров. Потом на их сохранение и оборонительные бои. Потом же ставка уже делалась, как в Северодонецке, Лисичанске на уничтожение армии. Если территория взята, а армия не уничтожена, то в конечном итоге можно потерять территорию. А если прежде всего уничтожать армию, тогда с легкостью берется вся территория», — сказал Сергей Марков.

По его словам, российская армия уже успешно применяет данную тактику. «Бахмут имеет большое значение для президента Украины Владимира Зеленского. Потому что до этого украинская армия наступала, а Соледар и Бахмут показали, что произошел перелом. Теперь армия РФ наступает, а украинская отступает. Зеленский не хотел допустить того перелома, поэтому туда бросают и бросают войска. Так Бахмут приобрел военное значение, когда там стала перемалываться эта живая сила. Украинская армия, которая должна была брать Херсон, никуда не исчезла. Она была готова идти в контрнаступление — Запорожье, Васильевка, Мелитополь и Бердянск. Она, видимо, никуда не пошла во многом потому, что была перемолота под Соледаром и Бахмутом», — объяснил эксперт.

Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут (Артемовск). Но Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не сдадут город. 10 февраля российская сторона взяла под контроль все дороги возле Бахмута.

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Вооруженные силы России перешли от захвата и сдерживания территорий к уничтожению армии противника, что в дальнейшем упростит продвижение российских войск в зоне спецоперации. Об этом URA.RU рассказал политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков. «Тактика меняется. Раньше делалась ставка на захват территории и административных центров. Потом на их сохранение и оборонительные бои. Потом же ставка уже делалась, как в Северодонецке, Лисичанске на уничтожение армии. Если территория взята, а армия не уничтожена, то в конечном итоге можно потерять территорию. А если прежде всего уничтожать армию, тогда с легкостью берется вся территория», — сказал Сергей Марков. По его словам, российская армия уже успешно применяет данную тактику. «Бахмут имеет большое значение для президента Украины Владимира Зеленского. Потому что до этого украинская армия наступала, а Соледар и Бахмут показали, что произошел перелом. Теперь армия РФ наступает, а украинская отступает. Зеленский не хотел допустить того перелома, поэтому туда бросают и бросают войска. Так Бахмут приобрел военное значение, когда там стала перемалываться эта живая сила. Украинская армия, которая должна была брать Херсон, никуда не исчезла. Она была готова идти в контрнаступление — Запорожье, Васильевка, Мелитополь и Бердянск. Она, видимо, никуда не пошла во многом потому, что была перемолота под Соледаром и Бахмутом», — объяснил эксперт. Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут (Артемовск). Но Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не сдадут город. 10 февраля российская сторона взяла под контроль все дороги возле Бахмута.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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