Политолог Марков заявил о смене тактики России в зоне спецоперации

Вооруженные силы России перешли от захвата и сдерживания территорий к уничтожению армии противника, что в дальнейшем упростит продвижение российских войск в зоне спецоперации. Об этом URA.RU рассказал политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков.
«Тактика меняется. Раньше делалась ставка на захват территории и административных центров. Потом на их сохранение и оборонительные бои. Потом же ставка уже делалась, как в Северодонецке, Лисичанске на уничтожение армии. Если территория взята, а армия не уничтожена, то в конечном итоге можно потерять территорию. А если прежде всего уничтожать армию, тогда с легкостью берется вся территория», — сказал Сергей Марков.
По его словам, российская армия уже успешно применяет данную тактику. «Бахмут имеет большое значение для президента Украины Владимира Зеленского. Потому что до этого украинская армия наступала, а Соледар и Бахмут показали, что произошел перелом. Теперь армия РФ наступает, а украинская отступает. Зеленский не хотел допустить того перелома, поэтому туда бросают и бросают войска. Так Бахмут приобрел военное значение, когда там стала перемалываться эта живая сила. Украинская армия, которая должна была брать Херсон, никуда не исчезла. Она была готова идти в контрнаступление — Запорожье, Васильевка, Мелитополь и Бердянск. Она, видимо, никуда не пошла во многом потому, что была перемолота под Соледаром и Бахмутом», — объяснил эксперт.
Вооруженные силы России перешли от захвата и сдерживания территорий к уничтожению армии противника, что в дальнейшем упростит продвижение российских войск в зоне спецоперации. Об этом URA.RU рассказал политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков. «Тактика меняется. Раньше делалась ставка на захват территории и административных центров. Потом на их сохранение и оборонительные бои. Потом же ставка уже делалась, как в Северодонецке, Лисичанске на уничтожение армии. Если территория взята, а армия не уничтожена, то в конечном итоге можно потерять территорию. А если прежде всего уничтожать армию, тогда с легкостью берется вся территория», — сказал Сергей Марков. По его словам, российская армия уже успешно применяет данную тактику. «Бахмут имеет большое значение для президента Украины Владимира Зеленского. Потому что до этого украинская армия наступала, а Соледар и Бахмут показали, что произошел перелом. Теперь армия РФ наступает, а украинская отступает. Зеленский не хотел допустить того перелома, поэтому туда бросают и бросают войска. Так Бахмут приобрел военное значение, когда там стала перемалываться эта живая сила. Украинская армия, которая должна была брать Херсон, никуда не исчезла. Она была готова идти в контрнаступление — Запорожье, Васильевка, Мелитополь и Бердянск. Она, видимо, никуда не пошла во многом потому, что была перемолота под Соледаром и Бахмутом», — объяснил эксперт. Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут (Артемовск). Но Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не сдадут город. 10 февраля российская сторона взяла под контроль все дороги возле Бахмута.