Политолог Марков заявил о смене тактики России в зоне спецоперации

11 февраля 2023 в 19:06 Размер текста - 17 +

ВС РФ делают ставку на уничтожение армии противника, сказал Сергей Марков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России перешли от захвата и сдерживания территорий к уничтожению армии противника, что в дальнейшем упростит продвижение российских войск в зоне спецоперации. Об этом URA.RU рассказал политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков. «Тактика меняется. Раньше делалась ставка на захват территории и административных центров. Потом на их сохранение и оборонительные бои. Потом же ставка уже делалась, как в Северодонецке, Лисичанске на уничтожение армии. Если территория взята, а армия не уничтожена, то в конечном итоге можно потерять территорию. А если прежде всего уничтожать армию, тогда с легкостью берется вся территория», — сказал Сергей Марков. По его словам, российская армия уже успешно применяет данную тактику. «Бахмут имеет большое значение для президента Украины Владимира Зеленского. Потому что до этого украинская армия наступала, а Соледар и Бахмут показали, что произошел перелом. Теперь армия РФ наступает, а украинская отступает. Зеленский не хотел допустить того перелома, поэтому туда бросают и бросают войска. Так Бахмут приобрел военное значение, когда там стала перемалываться эта живая сила. Украинская армия, которая должна была брать Херсон, никуда не исчезла. Она была готова идти в контрнаступление — Запорожье, Васильевка, Мелитополь и Бердянск. Она, видимо, никуда не пошла во многом потому, что была перемолота под Соледаром и Бахмутом», — объяснил эксперт. Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут (Артемовск). Но Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не сдадут город. 10 февраля российская сторона взяла под контроль все дороги возле Бахмута. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы России перешли от захвата и сдерживания территорий к уничтожению армии противника, что в дальнейшем упростит продвижение российских войск в зоне спецоперации. Об этом URA.RU рассказал политолог, кандидат политических наук, директор Института политических исследований Сергей Марков. «Тактика меняется. Раньше делалась ставка на захват территории и административных центров. Потом на их сохранение и оборонительные бои. Потом же ставка уже делалась, как в Северодонецке, Лисичанске на уничтожение армии. Если территория взята, а армия не уничтожена, то в конечном итоге можно потерять территорию. А если прежде всего уничтожать армию, тогда с легкостью берется вся территория», — сказал Сергей Марков. По его словам, российская армия уже успешно применяет данную тактику. «Бахмут имеет большое значение для президента Украины Владимира Зеленского. Потому что до этого украинская армия наступала, а Соледар и Бахмут показали, что произошел перелом. Теперь армия РФ наступает, а украинская отступает. Зеленский не хотел допустить того перелома, поэтому туда бросают и бросают войска. Так Бахмут приобрел военное значение, когда там стала перемалываться эта живая сила. Украинская армия, которая должна была брать Херсон, никуда не исчезла. Она была готова идти в контрнаступление — Запорожье, Васильевка, Мелитополь и Бердянск. Она, видимо, никуда не пошла во многом потому, что была перемолота под Соледаром и Бахмутом», — объяснил эксперт. Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут (Артемовск). Но Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не сдадут город. 10 февраля российская сторона взяла под контроль все дороги возле Бахмута.