Глава МОК призвал политиков не вмешиваться в вопрос допуска атлетов из России

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Чествование Параолимпийской сборной России в Кремле. Москва, олимпиада, сборная, команда, медаль, параолимпийцы, олимпийская, золотая, параолимпийская
Политики не должны вмешиваться в принятие решения по допуску спортсменов к соревнованиям, заявил Томас Бах Фото:

Правительства разных стран не должны вмешиваться в решение вопроса о допуске каких-либо спортсменов к официальным соревнованиям. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Тома Бах.

«Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях», — передает слова Баха норвежское издание VG. Он добавил, что вмешательство политиков в решение таких вопросов может привести к концу мировых соревнований, как таковых.

Вскоре после начала спецоперации на Украине международные федерации по различным видам спорта стали отстранять от соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании вынашивает планы по созыву специального саммита из 30 стран, на котором планируется выработать решение о недопуске российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр в 2024 году, передает «Царьград».

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Правительства разных стран не должны вмешиваться в решение вопроса о допуске каких-либо спортсменов к официальным соревнованиям. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Тома Бах. «Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях», — передает слова Баха норвежское издание VG. Он добавил, что вмешательство политиков в решение таких вопросов может привести к концу мировых соревнований, как таковых. Вскоре после начала спецоперации на Украине международные федерации по различным видам спорта стали отстранять от соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании вынашивает планы по созыву специального саммита из 30 стран, на котором планируется выработать решение о недопуске российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр в 2024 году, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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