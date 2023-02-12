Глава МОК призвал политиков не вмешиваться в вопрос допуска атлетов из России

12 февраля 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Политики не должны вмешиваться в принятие решения по допуску спортсменов к соревнованиям, заявил Томас Бах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительства разных стран не должны вмешиваться в решение вопроса о допуске каких-либо спортсменов к официальным соревнованиям. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Тома Бах. «Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях», — передает слова Баха норвежское издание VG . Он добавил, что вмешательство политиков в решение таких вопросов может привести к концу мировых соревнований, как таковых. Вскоре после начала спецоперации на Украине международные федерации по различным видам спорта стали отстранять от соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании вынашивает планы по созыву специального саммита из 30 стран, на котором планируется выработать решение о недопуске российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр в 2024 году, передает «Царьград».

Правительства разных стран не должны вмешиваться в решение вопроса о допуске каких-либо спортсменов к официальным соревнованиям. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Тома Бах. «Не правительствам решать, кто может участвовать в спортивных мероприятиях», — передает слова Баха норвежское издание VG. Он добавил, что вмешательство политиков в решение таких вопросов может привести к концу мировых соревнований, как таковых. Вскоре после начала спецоперации на Украине международные федерации по различным видам спорта стали отстранять от соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Министерство культуры, СМИ и спорта Великобритании вынашивает планы по созыву специального саммита из 30 стран, на котором планируется выработать решение о недопуске российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр в 2024 году, передает «Царьград».