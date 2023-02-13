13 февраля 2023
12 февраля 2023

Тюменские пожарные нашли в сгоревшем доме труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, тушение пожара, пожароопасная обстановка, пожароопасный период, пожар в саду, горит дача
Пожар в сельском доме случился ночью Фото:

В селе Иска (Тюменская область) ночью произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Там уточнили, что есть еще один пострадавший.

«13 февраля в 23 часа 37 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Иска Нижнетавдинского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения кровля дома была полностью охвачена огнем. Пожарным удалось быстро локализовать огонь и не допустить его перехода на соседние строения <…> К сожалению, в результате пожара один человек погиб, еще один получил травмы», — указано в сообщении ведомства.

По предварительным данным, пожар распространился на 32 квадратных метра. На данный момент в управлении МЧС устанавливают причину пожара и ущерб, который он нанес.

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В селе Иска (Тюменская область) ночью произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Там уточнили, что есть еще один пострадавший. «13 февраля в 23 часа 37 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Иска Нижнетавдинского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения кровля дома была полностью охвачена огнем. Пожарным удалось быстро локализовать огонь и не допустить его перехода на соседние строения <…> К сожалению, в результате пожара один человек погиб, еще один получил травмы», — указано в сообщении ведомства. По предварительным данным, пожар распространился на 32 квадратных метра. На данный момент в управлении МЧС устанавливают причину пожара и ущерб, который он нанес.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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