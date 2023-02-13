Тюменские пожарные нашли в сгоревшем доме труп. Фото

14 февраля 2023 в 08:15 Размер текста - 17 +

Пожар в сельском доме случился ночью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Иска (Тюменская область) ночью произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Там уточнили, что есть еще один пострадавший. «13 февраля в 23 часа 37 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Иска Нижнетавдинского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения кровля дома была полностью охвачена огнем. Пожарным удалось быстро локализовать огонь и не допустить его перехода на соседние строения <…> К сожалению, в результате пожара один человек погиб, еще один получил травмы», — указано в сообщении ведомства. По предварительным данным, пожар распространился на 32 квадратных метра. На данный момент в управлении МЧС устанавливают причину пожара и ущерб, который он нанес.

В селе Иска (Тюменская область) ночью произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС. Там уточнили, что есть еще один пострадавший. «13 февраля в 23 часа 37 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме в селе Иска Нижнетавдинского района. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения кровля дома была полностью охвачена огнем. Пожарным удалось быстро локализовать огонь и не допустить его перехода на соседние строения <…> К сожалению, в результате пожара один человек погиб, еще один получил травмы», — указано в сообщении ведомства. По предварительным данным, пожар распространился на 32 квадратных метра. На данный момент в управлении МЧС устанавливают причину пожара и ущерб, который он нанес.