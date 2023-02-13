Ученые возьмут под контроль состояние построек в ЯНАО

Мерзлотоведы в ЯНАО будут контролировать состояние зданий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) рядом с пятью постройками пробурят новые термометрические скважины для отслеживания реакции мерзлоты на изменения климата. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«В настоящий момент специалистами Научного центра изучения Арктики обслуживаются 28 комплектов САМ-мерзлота под 11 объектами. Ведется постоянный мониторинг и анализ поступающих данных. Разрабатывается программное обеспечение для расчета температурных полей, несущей способности грунтов и анализа получаемой информации», — приводит слова замдиректора Научного центра изучения Арктики Артема Громадского пресс-служба правительства.

Скважины помогут контролировать состояние мерзлоты и вовремя определить опасность ее таяния, а также избежать аварийных инцидентов. Одну из скважин специалисты ведомства оборудовали 14 февраля.

Ранее сообщалось, что власти Ямала окажут финансовую помощь Тюменскому госуниверситету, который создаст лабораторию по исследованию вечной мерзлоты. В университете планируют также подготавливать специалистов для работы в этой сфере.